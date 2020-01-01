Вместе с дочерью педагог Школы леди устраивает показ мод и создает книги.

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Почти два месяца родители и дети находятся дома в режиме 24/7. В четырех стенах малышня буквально ходит по головам мамы и папы. А те уже и не знают, чем занять ребенка – ведь за 50 дней изоляции перепробовали все. Своими идеями поделилась педагог реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Катерина Виноградова.



Чем занять ребенка на карантине: идеи от Катерины Виноградовой пресс-служба

Учеба без насилия

– Мне в режиме карантина, конечно, сложно усадить дочку заниматься. Приходится идти на хитрости. Например, чтобы она не забыла письменные буквы, мы делаем с ней открытки для всех членов семьи, которые ей надо подписать. Создаем книги с историями в картинках. А также разные коллажи и рисунки.

Настольные игры и пазлы

– Этот вид досуга будет полезен как взрослым, так и детям. Еще он на время отвлекает от мыслей о карантине и коронавирусе. А пазлы еще и развивают мелкую моторику рук.

На кухне с мамой

– Вместе с дочерью мы печем кексы. Легко, быстро, вкусно и недорого.

Чем занять ребенка на карантине: идеи от Катерины Виноградовой pinterest.com

– Любим разбирать гардероб дочери и собирать look’и. Потом устраиваем показы мод с фотосессиями и домашний салон красоты.

Гамлет с Кеном

– Мы любим играть в кукольный театр. Можно смастерить небольшую сцену для «актеров» из картонных коробок. Но если такой нет, не беда. Пьеса отлично играется и на ковре, и за журнальным столиком, и на тумбе. Кстати, такой вид досуга приучает детей к театру и прекрасно развивает фантазию.

Па на ковре

– Устраиваем танцевальные баттлы, в которых, конечно же, побеждает дочка.

Для дочери Катерина Виноградова нежная мама. А вот «пацанки» прозвали ее демоном. За что – узнаете по понедельникам в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы публиковали интересные книги для подростков.