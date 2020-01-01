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МОН: 28 апреля начнутся онлайн-уроки для учеников 1-4 классов

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Младшей школе предстоит за 5 недель наверстать упущенное за весь период карантина.
МОН: 28 апреля начнутся онлайн-уроки для учеников 1-4 классов
МОН: 28 апреля начнутся онлайн-уроки для учеников 1-4 классов
facebook.com/UAMON/

МОН прислушалась к просьбам родителей учеников младшего школьного возраста. Для них со вторника 28 апреля 2020 года также будут запущены трансляции уроков в рамках образовательной инициативы “Всеукраинская школа онлайн“. Подробней об этой новости расскажет Ivona.

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Сегодня, 27 апреля 2020 года, на официальной странице МОН в Facebook появилось заявление о том, что со вторника “Всеукраинская школа онлайн“ откроет свои “двери“ и для учеников 1-4 классов.

Обучающая программа будет рассчитана на 5 недель (занятия должны закончиться 1 июня), и будет включать в себя четыре базовых для начальной школы дисциплины: украинский язык, математику, науки и ИЗО.  Уроки будут транслировать по вторникам и четвергам, с 9:00 до 10:00 (каждый по 15 минут).

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Как и в случае со средней и старшей школой, уроки “Всеукраинской школы онлайн“ для учеников 1-4 классов буду транслироваться по национальным каналам, а записи можно будет посмотреть на YouTube-канале МОН.

Список телеканалов:

  • 1 класс - Піксель
  • 2 класс - UA:Перший
  • 3 класс - UA:Культура
  • 4 класс - ПлюсПлюс

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Любомира Мандзий, и. о. Министра МОН Украины, отметила, что изначально в их планах не было включать уроки для дистанционного обучения младшей школы. Но, прислушавшись к просьбам родителей, они все же включили в программу “Всеукраинской школы онлайн“ обучающие материалы для 1-4 классов.

Реакция родителей на эту новость пока неоднозначна: кого-то не устраивает продолжительность будущих уроков (по их мнению, 15 минут - слишком мало), кого-то - смутила несвоевременность такого решения МОН (восполнить пробел в знаниях школьников будет крайне сложно, так как с момента начала карантина в школах прошло более 40 дней). Однако в целом общественность одобрительно отнеслась к тому, что образование учеников 1-4 классов в период эпидемии в стране не оставили без внимания.

Ранее мы рассказывали о возможностях всемирной образовательной платформы Learning Passport, которая в скором времени появится в Украине.

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Теги: МОН, учебный год 2019-2020, Всеукраинская школа онлайн
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Источник: ivona bigmir)net

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