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Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 27 апреля-1 мая

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Стартовала 4 неделя Всеукраинской школы онлайн.
Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 27 апреля-1 мая
Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 27 апреля-1 мая
facebook.com/UAMON/

Образовательная инициатива “Всеукраинская школа онлайн“ длится практически месяц. 27 апреля 2020 года началась четвертая неделя дистанционного обучения в условиях карантина по программе, разработанной МОН. Расписанием уроков на 27 апреля-1 мая 2020 года делится с вами Ivona.

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Напомним, что образовательная инициатива под названием “Всеукраинская школа онлайн“ стартовала 6 апреля 2020 года благодаря общим усилиям МОН, Офиса Президента Украины, Комитета ВР по вопросам образования, “Освіторії“ и нескольким десяткам педагогов, которые дали согласие на то, чтобы временно стать учителями для всех учеников Украины. 

Ежедневно с понедельника по пятницу в десять утра на национальных каналах, а также на официальном канале МОН в YouTube транслируются уроки для учеников 5-11 классов. Их записи можно смотреть в записи, или в режиме реального времени.

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Время выхода уроков:

  • 1 урок - 10:00
  • 2 урок - 10:30
  • 3 урок (физкультминутка) - 11:00
  • 4 урок - 11:15
  • 5 урок - 11:45
  • 6 урок (физкультминутка) - 12:15
  • 7 урок - 12:30.

Расписание уроков “Всеукраинской школы онлайн“ для учеников 5-11 классов на 27 апреля-1 мая 2020

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 5 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 5 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 5 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 6 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 6 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 6 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 7 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 7 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 7 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 8 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 8 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 8 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 9 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 9 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 9 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 10 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 10 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 10 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 11 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 11 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 11 класса можно здесь.

Ранее мы представили подборку лучших книг для подростков.

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Теги: Всеукраинская школа онлайн, учебный год 2019-2020, школа онлайн, уроки онлайн, МОН, расписание
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Источник: ivona bigmir)net

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