ТОП-30 лучших книг для подростков

Подборка интересных книг, которые должен прочитать каждый подросток от 10 до 19 лет.

Ivona собрала для вас ТОП лучших книг для подростков разного возраста, которые помогут молодым людям раз и навсегда полюбить чтение. Жизненные истории, увлекательные путешествия, мудрые уроки - все это можно найти на страницах книги. Для подростков, чье мировоззрение только формируется, печатное слово может стать мощным рычагом к самопознанию и саморазвитию. Чтение - хобби которое не только способно перенести вас в считанные секунды в сказочные миры, но также развивает эрудицию, внимательность, красоту и грамотность речи. Наслаждайтесь нашей подборкой и читайте с удовольствием!

Интересные книги для подростков

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Ранний подростковый возраст (10-14 лет)

В это подборку вошли в основном приключенческие романы и детективы, повествующие о важности дружбы, о смелости и храбрости, и , конечно же, о волшебстве, которое порой можно обнаружить в самых обычных местах. Итак, по мнению редакции, для чтения в раннем подростковом возрасте подойдут такие книги:

Харпер Ли “Убить пересмешника”

Дж. К. Роулинг серия о Гарри Поттере

Дж. Р. Р. Толкиен “Властелин колец”

Шарлотта Бронте “Джейн Эйр”

Доди Смит “Я захватываю замок”

Дуглас Адамс “Автостопом по галактике”

Роджер Желязны “Хроники Амбера”

Нил Гейман “Звездная пыль”

Макс Фрай “Лабиринты Эхо”

Андрей Белянин “Трилогия Меча Без Имени”

Рэй Брэдбери “Вино из одуванчиков”

Генри Хаггард “Копи царя Соломона”

Братья Стругацкие “Понедельник начинается в субботу”

Рафаэль Сабатини “Одиссея Капитана Блада”

Энид Мэри Блайтон “Пять юных сыщиков и верный пес”

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Поздний подростковый возраст (15-19 лет)

Для ребят постарше, для которых уже не достаточно просто чудес, мы собрали книги, которые заставляют задумываться над собственной жизнью, и способны сформировать понятия о важных ценностях. Местами жесткие, местами трогательные, порой даже слишком жизненные, а иногда - до абсурдности фантастичные, они научат молодого человека читать между строк, принимать жизненные трудности с высоко поднятой головой. Молодым людям в возрасте с 15 до 19 настоятельно рекомендуем прочесть:

Джордж Оруэлл “1984”

Стивен Чбоски “Хорошо быть тихоней”

Маркус Зусак “Книжный вор”

Патрик Несс “Поступь хаоса”

Элис Уокер “Цвет пурпурный”

Дэниел Киз “Цветы для Элджернона”

Халед Хоссейни “Бегущий за ветром”

Фэнни Флэгг “Жареные зеленые помидоры в кафе “Полустанок”

Джозеф Хеллер “Уловка-22”

Стивен Кинг “Сияние”

Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”

Мариам Петросян “Дом, в котором…”

Роберт Кормье “Шоколадная война”

Луиза Мэй Олкотт “Маленькие женщины”

Элис Сиболд “Милые кости”

Ранее мы рассказывали, какие книги для детей Сергей Притула советует прочесть.

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