ТОП-30 лучших книг для подростков
Ivona собрала для вас ТОП лучших книг для подростков разного возраста, которые помогут молодым людям раз и навсегда полюбить чтение. Жизненные истории, увлекательные путешествия, мудрые уроки - все это можно найти на страницах книги. Для подростков, чье мировоззрение только формируется, печатное слово может стать мощным рычагом к самопознанию и саморазвитию. Чтение - хобби которое не только способно перенести вас в считанные секунды в сказочные миры, но также развивает эрудицию, внимательность, красоту и грамотность речи. Наслаждайтесь нашей подборкой и читайте с удовольствием!
Интересные книги для подростков
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Ранний подростковый возраст (10-14 лет)
В это подборку вошли в основном приключенческие романы и детективы, повествующие о важности дружбы, о смелости и храбрости, и , конечно же, о волшебстве, которое порой можно обнаружить в самых обычных местах. Итак, по мнению редакции, для чтения в раннем подростковом возрасте подойдут такие книги:
- Харпер Ли “Убить пересмешника”
- Дж. К. Роулинг серия о Гарри Поттере
- Дж. Р. Р. Толкиен “Властелин колец”
- Шарлотта Бронте “Джейн Эйр”
- Доди Смит “Я захватываю замок”
- Дуглас Адамс “Автостопом по галактике”
- Роджер Желязны “Хроники Амбера”
- Нил Гейман “Звездная пыль”
- Макс Фрай “Лабиринты Эхо”
- Андрей Белянин “Трилогия Меча Без Имени”
- Рэй Брэдбери “Вино из одуванчиков”
- Генри Хаггард “Копи царя Соломона”
- Братья Стругацкие “Понедельник начинается в субботу”
- Рафаэль Сабатини “Одиссея Капитана Блада”
- Энид Мэри Блайтон “Пять юных сыщиков и верный пес”
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Поздний подростковый возраст (15-19 лет)
Для ребят постарше, для которых уже не достаточно просто чудес, мы собрали книги, которые заставляют задумываться над собственной жизнью, и способны сформировать понятия о важных ценностях. Местами жесткие, местами трогательные, порой даже слишком жизненные, а иногда - до абсурдности фантастичные, они научат молодого человека читать между строк, принимать жизненные трудности с высоко поднятой головой. Молодым людям в возрасте с 15 до 19 настоятельно рекомендуем прочесть:
- Джордж Оруэлл “1984”
- Стивен Чбоски “Хорошо быть тихоней”
- Маркус Зусак “Книжный вор”
- Патрик Несс “Поступь хаоса”
- Элис Уокер “Цвет пурпурный”
- Дэниел Киз “Цветы для Элджернона”
- Халед Хоссейни “Бегущий за ветром”
- Фэнни Флэгг “Жареные зеленые помидоры в кафе “Полустанок”
- Джозеф Хеллер “Уловка-22”
- Стивен Кинг “Сияние”
- Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”
- Мариам Петросян “Дом, в котором…”
- Роберт Кормье “Шоколадная война”
- Луиза Мэй Олкотт “Маленькие женщины”
- Элис Сиболд “Милые кости”
Ранее мы рассказывали, какие книги для детей Сергей Притула советует прочесть.
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