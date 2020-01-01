Learning Passport: Всемирная образовательная платформа "зайдет" в Украину

Украинские школьники станут одними первых, кто сможет воспользоваться образовательной инициативой ЮНИСЕФ.

Уже в мае 2020 года Украина станет одним из первых пользователей всемирной образовательной платформы Learning Passport. Это образовательную инициативу разработали ЮНИСЕФ и Microsoft при поддержке Кембриджского университета. Она создана для преодоления образовательного кризиса, который из-за пандемии коронавируса охватил весь мир. В чем суть глобальной образовательной платформы Learning Passport, которой уже через несколько недель смогут воспользоваться ученики, учителя и родители Украины, расскажет Ivona.

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Что такое Learning Passport?

Learning Passport - образовательная онлайн-платформа, которая изначально была разработана для дистанционного образования для детей-беженцев и переселенцев. Дата выхода - 2020 год. Сегодня ЮНИСЕФ вместе с Microsoft озаботились тем, чтобы в максимально короткие сроки адаптировать эту платформу для дистанционного обучения детей по всему миру, расширить ее функционал.

Для украинских школьников Learning Passport станет доступным уже в мае 2020 года. Эта образовательная инициатива будет включать в себя онлайн-учебники, видеоресурсы, а также дополнительную поддержку для детей с особыми потребностями и их родителей. Эти материалы будут доступны на украинском языке. Они отобраны лучшими специалистами в сфере образования, и будут призваны не только обучать, но и оказывать эмоциональную и психологическую поддержку ученикам и учителям в тяжелых условиях карантина и дистанционного обучения.

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Большой упор в украинском варианте Learning Passport будет сделан на развитие социально-эмоциональных навыков подростков. Также в платформе будет доступна цифровая версия UPSHIFT - обучающей программы, чья цель стоит в формировании у молодежи навыков, которые пригодятся им во взрослой жизни, а также возможностей реализации собственных планов и инициатив.

Доступ к обучающим и дидактическим материалам Learning Passport будут иметь все участники образовательного процесса.

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