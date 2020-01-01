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Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 6-10 апреля

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Где посмотреть записи занятий и получить домашнее задание?
Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 6-10 апреля
Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 6-10 апреля
facebook.com/UAMON/

6 апреля 2020 года в 10:00 стартовала “Всеукраинская школа онлайн“ - проект, разработанный общими усилиями Офиса Президента Украины, МОН, Комитета ВР по вопросам образования, общественного союза “Освіторія“ и 40 педагогов, которые приняли на себя ответственность быть учителями для всей Украины. Ivona расскажет, какие уроки будут проходить на этой неделе (6-10 апреля), и где их можно посмотреть.

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Уроки “Всеукраинской школы онлайн“ буду проходить каждый день с понедельника по пятницу, как минимум до конца карантина. Начинаются занятия в 10 утра и транслируются по 14 украинским телеканалам и медиаресурсам.

На YouTube-канале МОН можно посмотреть уроки для всех классов, они будут публиковаться там по ходу расписания, чтобы избежать путаницы. Также по каждым видео прикреплены домашнее задание на следующий урок и ссылка, где можно скачать учебник и прочие учебные материалы.

Расписание уроков “Всеукраинской школы онлайн“ для учеников 5-11 классов на 6-10 апреля 2020

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 5 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 5 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 5 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 6 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 6 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 6 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 7 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 7 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 7 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 8 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 8 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 8 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 9 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 9 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 9 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 10 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 10 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 10 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 11 класса
Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 11 класса
facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 11 класса можно здесь.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить учебный год 2019/20 в условиях карантина.

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Теги: Всеукраинская школа онлайн, учебный год 2019-2020, уроки онлайн, школа онлайн
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Источник: ivona bigmir)net

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