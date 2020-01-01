Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 6-10 апреля

Где посмотреть записи занятий и получить домашнее задание?

6 апреля 2020 года в 10:00 стартовала “Всеукраинская школа онлайн“ - проект, разработанный общими усилиями Офиса Президента Украины, МОН, Комитета ВР по вопросам образования, общественного союза “Освіторія“ и 40 педагогов, которые приняли на себя ответственность быть учителями для всей Украины. Ivona расскажет, какие уроки будут проходить на этой неделе (6-10 апреля), и где их можно посмотреть.

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Уроки “Всеукраинской школы онлайн“ буду проходить каждый день с понедельника по пятницу, как минимум до конца карантина. Начинаются занятия в 10 утра и транслируются по 14 украинским телеканалам и медиаресурсам.

На YouTube-канале МОН можно посмотреть уроки для всех классов, они будут публиковаться там по ходу расписания, чтобы избежать путаницы. Также по каждым видео прикреплены домашнее задание на следующий урок и ссылка, где можно скачать учебник и прочие учебные материалы.

Расписание уроков “Всеукраинской школы онлайн“ для учеников 5-11 классов на 6-10 апреля 2020

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 5 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 5 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 6 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 6 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 7 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 7 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 8 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 8 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 9 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 9 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 10 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 10 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание для 11 класса facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 11 класса можно здесь.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить учебный год 2019/20 в условиях карантина.

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