Charity Weekend с Машей Ефросининой обсудили вопросы о сексуальном образовании детей и кибер безопасности.

Секс на "Charity weekend c Машей Ефросининой" Алена Подоба

Каждый третий ребенок готов встретиться с незнакомцем из интернета в реальной жизни…

18 минут нужно на то, чтобы заставить ребенка прислать интимные фото…

Дети охотно общаются с незнакомцами в Интернете. Они рассказывают семейные тайны, делятся личными переживаниями. Они думают, что сидя дома, им ничего не угрожает. Но это – иллюзия!

В Mercure Kyiv Congress Hotel пройшел Charity Weekend с Машей Ефросининой. Ключевой темой стали вопросы про сексуальное образование детей и кибер безопасность. Перед 1000 гостей выступили потрясающие лекторы: секс-педагог Юлия Ярмоленко и основательница образовательного проекта про защиту детей в Интернете («Stop sexтинг» ) Анастасия Дьякова. Модератором Charity weekend выступила Маша Ефросинина.

Тема, за которую команда благотворительного проекта вначале боялась браться, вызвала огромный резонанс. После невероятно познавательных выступлений, Юлия, Анастасия и Маша несколько часов давали исчерпывающие ответы на сотни вопросов, поступавшие из зала.

Что нашим детям нужно знать про секс?

Когда с ним нужно начать разговаривать про ЭТО?

Как правильно разговаривать с ребенком про секс?

Как действовать, если вашего ребенка шантажируют в интернете?

На что родителям нужно обратить внимание?

Из уст наших спикеров Юлии Ярмоленко и Анастасии Дьяковой мы узнали, что, как и когда детям необходимо рассказывать о сексе и о том, как они устроены!

Что никаких аистов и капусты, что надо уметь объяснить все чесно и доступно. Ради их же безопасности! Чтобы об этом вдруг не рассказал им чужой дядя! Чтобы мальчики и девочки могли распознавать признаки сексуальных домогательств! И самое важное, не боялись рассказать об этом родителям! О том, как защитить детей от угроз их психики в сети! И какие правильные слова нужно сказать ребёнку, когда в школе ему показали порно «друзья». – делится впечатлениями идейный вдохновитель и сооснователь Charity Weekend Маша Ефросинина.

Темы, поднятые на Charity weekend, крайне важны! После сотни восторженных отзывов в соцсетях и тысяч просьб от людей, которые не смогли попасть на лекторий, команда Charity weekend всерьез задумалась: может стоит выехать за пределы Киева с этой животрепещущей темой? Сейчас ведутся переговоры со спикерами о такой возможности. Ведь образовательная миссия не менее важна, чем благотворительная.

«Камерный» Charity Weekend (именно так команда благотворительного проекта называет мероприятия, собирающие до 1000 гостейJ) собрал 265 000 гривен. Все вырученные от продаж билетов средства направлены в фонд «Твоя опора» на спасение жизни детей! Генеральным партнёром мероприятия стал бренд One by One.

Напоминаем, что 30 августа состоится 5-ый юбилейный Charity weekend. Здоровый день на Арт-заводе Платформа.

