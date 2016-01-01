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Секс на "Charity weekend c Машей Ефросининой"

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Charity Weekend с Машей Ефросининой обсудили вопросы о сексуальном образовании детей и кибер безопасности.
Секс на "Charity weekend c Машей Ефросининой"
Секс на "Charity weekend c Машей Ефросининой"
Алена Подоба

Каждый третий ребенок готов встретиться с незнакомцем из интернета в реальной жизни…

18 минут нужно на то, чтобы заставить ребенка прислать интимные фото…

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Дети охотно общаются с незнакомцами в Интернете. Они рассказывают семейные тайны, делятся личными переживаниями. Они думают, что сидя дома, им ничего не угрожает. Но это – иллюзия!

В Mercure Kyiv Congress Hotel пройшел Charity Weekend с Машей Ефросининой. Ключевой темой стали вопросы про сексуальное образование детей и кибер безопасность.  Перед 1000 гостей выступили потрясающие лекторы: секс-педагог Юлия Ярмоленко и основательница образовательного проекта про защиту детей в Интернете («Stop sexтинг» ) Анастасия Дьякова. Модератором Charity weekend выступила Маша Ефросинина.

Тема, за которую команда благотворительного проекта вначале боялась браться, вызвала огромный резонанс. После невероятно познавательных выступлений, Юлия, Анастасия и Маша несколько часов давали исчерпывающие ответы на сотни вопросов, поступавшие из зала.

  • Что нашим детям нужно знать про секс?
  • Когда с ним нужно начать разговаривать про ЭТО?
  • Как правильно разговаривать с ребенком про секс?
  • Как действовать, если вашего ребенка шантажируют в интернете?
  • На что родителям нужно обратить внимание?

Из уст наших спикеров Юлии Ярмоленко и Анастасии Дьяковой  мы узнали, что, как и когда детям необходимо рассказывать о сексе и о том, как они устроены! 

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Что никаких аистов и капусты, что надо уметь объяснить все чесно и доступно. Ради их же безопасности! Чтобы об этом вдруг не рассказал им чужой дядя! Чтобы мальчики и девочки могли распознавать признаки сексуальных домогательств! И самое важное, не боялись рассказать об этом родителям! О том, как защитить детей от угроз их психики в сети! И какие правильные слова нужно сказать ребёнку, когда в школе ему показали порно «друзья». – делится впечатлениями идейный вдохновитель и сооснователь Charity Weekend Маша Ефросинина.

Темы, поднятые на Charity weekend, крайне важны! После сотни восторженных отзывов в соцсетях и тысяч просьб от людей, которые не смогли попасть на лекторий, команда Charity weekend всерьез задумалась: может стоит  выехать за пределы Киева с этой животрепещущей темой?  Сейчас ведутся переговоры со спикерами о такой возможности. Ведь образовательная миссия не менее важна, чем благотворительная.

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«Камерный» Charity Weekend (именно так команда благотворительного проекта называет мероприятия, собирающие до 1000 гостейJ) собрал 265 000 гривен. Все вырученные от продаж билетов средства направлены в фонд «Твоя опора» на спасение жизни детей! Генеральным партнёром мероприятия стал бренд One by One.

Напоминаем, что 30 августа состоится 5-ый юбилейный Charity weekend. Здоровый день на Арт-заводе Платформа.

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Теги: Маша Ефросинина, детям про секс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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