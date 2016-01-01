Интерес ребенка к чтению прививается не в школе, и даже не в дошкольном возрасте.

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Чтение детских книг – это определенный ритуал. Он состоит из рассматривания иллюстраций, прослушивания текста, соотнесения текста и картинки. Чтение с ребенком – это серьезная работа по развитию умений слушать, разглядывать и подмечать детали, считывать символы и догадываться о смысле. Педиатр Евгений Комаровский рассказал, какие есть книги для детей до года.

Виммельбухи

Эти особенные книжки пришли из Германии. В них почти нет текста. Мы разглядываем их вместе с ребенком: узнаем окружающий мир, учимся видеть детали. А значит, стимулируем познавательную активность, речь, воображение.

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По одной из версий, отцом подобных книг можно считать самого… Питера Брейгеля, с его полотнами, детали которых можно рассматривать часами. Виммельбухи могут быть посвящены разным темам: зимний лес, аэропорт или ферма.⠀

Книжка-искалка

За открывающимися картонными окошками будут прятаться любимые персонажи. Недаром малыши так любят потешки, когда мы прячем лицо за ладошками и спрашиваем: «Где мама?» Такие игры помогают развить внимание, восприятие. Уже с пеленок малыши развивают эмоциональную сферу.⠀



Комаровский рассказал, какие есть книги для детей до года pinterest

Книжка-развивалка

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Часто такие книги делают из ткани. А внутри спрятана масса окошек, зеркалец, шуршащих элементов и пищалок. Малышам трудно удерживать внимание, им важно осязать мир. Поэтому такие книги с интерактивными элементами прекрасно работают: развивают мелкую моторику и восприятие. Пусть игра с такой книжкой будет особенной – не кладите ее в общую корзину, а используйте, например, только один раз в день. Малыш еще долго не утеряет к ней интерес!⠀

Книжка-панорама⠀

Еще с детства нам знакомы редкие книги с объемными картонными панорамами. Игра с такой книгой может быть особенным ритуалом. Представьте, что все происходящее в ней – это пьеса, разворачивающаяся на сцене театра. Если родитель заинтересуется процессом, будет разглядывать иллюстрации и мечтать узнать продолжение – малыш это почувствует! Чем не повод создать свои «книги-скульптуры» или книги с элементами оригами? Такое рукотворное издание может стать настоящей семейной реликвией!

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