ВНО 2020: Открыта регистрация (полезная информация для абитуриентов)
Внешнее независимое оценивание (ВНО) - комплекс экзаменов, для поступления в высшие учебные заведения в Украине. Регистрация для участия абитуриентов в 2020 году открылась 3 февраля. Ivona расскажет, когда, как и какие экзамены предстоит сдать украинским абитуриентам для получения возможности поступить в ВУЗ в 2020 году.
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3 февраля 2020 года открылась регистрация для участников, желающих поступить в высшие учебные заведения в Украине. Выпускники школ и студенты колледжей смогут подать заявки в своих ученых заведениях до 17 марта 2020. Процедура подачи документов для участи в ВНО для выпускников прошлых лет возможна до 24 марта 2020 года (они могут самостоятельно подать документы в один из местных центров оценивания качества образования).
Максимальное количество дисциплин, по которым абитуриент сможет сдать ВНО, равняется четырем учебным предметам. Первые экзамены ВНО начнутся уже 21 мая (математика). В мае же абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу, а также физику. Остальные экзамены состоятся с 1 по 15 июня 2020 года.
Абитуриенты, которые получат в 2020 году полное среднее образование (выпускники школ, студенты колледжей, профессионально-технических и высших учебных заведений) также будут сдавать ДПА в форме ВНО по трем учебным дисциплинам:
|Выпускники школ 2020 года
|Студенты колледжей, профессионально-технических и высших учебных заведений
|Украинский язык и литература
|Украинский язык и литература
|На выбор: Математика или современная История Украины (ХХ-XXI вв.)
|На выбор: Математика или современная История Украины (ХХ-XXI вв.)
|На выбор: Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки.
|На выбор: Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки.
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Для поступления в высшее учебное заведение в 2020 году абитуриенты будут сдавать экзамены ВНО не более чем по 4 учебным дисциплинам:
|Выпускники школ 2020 года
|Выпускники школ прошлых лет
|Украинский язык и литература (обязательно)
|На выбор: Украинский язык и литература, Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки.
|На выбор: Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки.
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