Где, когда и как можно подать документы для участия в ВНО 2020?

Внешнее независимое оценивание (ВНО) - комплекс экзаменов, для поступления в высшие учебные заведения в Украине. Регистрация для участия абитуриентов в 2020 году открылась 3 февраля. Ivona расскажет, когда, как и какие экзамены предстоит сдать украинским абитуриентам для получения возможности поступить в ВУЗ в 2020 году.

Читай также: Когда в Украине в 2020 году переводят часы на летнее время

3 февраля 2020 года открылась регистрация для участников, желающих поступить в высшие учебные заведения в Украине. Выпускники школ и студенты колледжей смогут подать заявки в своих ученых заведениях до 17 марта 2020. Процедура подачи документов для участи в ВНО для выпускников прошлых лет возможна до 24 марта 2020 года (они могут самостоятельно подать документы в один из местных центров оценивания качества образования).

ВНО 2020: Открыта регистрация (полезная информация для абитуриентов) pinterest.com

Максимальное количество дисциплин, по которым абитуриент сможет сдать ВНО, равняется четырем учебным предметам. Первые экзамены ВНО начнутся уже 21 мая (математика). В мае же абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу, а также физику. Остальные экзамены состоятся с 1 по 15 июня 2020 года.

Абитуриенты, которые получат в 2020 году полное среднее образование (выпускники школ, студенты колледжей, профессионально-технических и высших учебных заведений) также будут сдавать ДПА в форме ВНО по трем учебным дисциплинам:

Выпускники школ 2020 года Студенты колледжей, профессионально-технических и высших учебных заведений Украинский язык и литература Украинский язык и литература На выбор: Математика или современная История Украины (ХХ-XXI вв.) На выбор: Математика или современная История Украины (ХХ-XXI вв.) На выбор: Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки. На выбор: Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки.

Читай также: Детские лекарства: что следует знать

Для поступления в высшее учебное заведение в 2020 году абитуриенты будут сдавать экзамены ВНО не более чем по 4 учебным дисциплинам:

Выпускники школ 2020 года Выпускники школ прошлых лет Украинский язык и литература (обязательно) На выбор: Украинский язык и литература, Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки. На выбор: Математика, История Украины, Физика, Химия, География, Биология, Английский, Немецкий, Испанский или Французский языки.

Ранее мы рассказывали, когда у школьников в 2020 году будут весенние каникулы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.