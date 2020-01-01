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Методы воспитания детей в Японии

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Узнайте, как родители воспитывают своих малышей в Японии.
Методы воспитания детей в Японии
Методы воспитания детей в Японии
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Воспитание ребенка – это, пожалуй, самый тяжелый и ответственный труд в жизни каждого человека. Многие родители задаются вопросом, как вырастить ребенка в любви и заботе, но при этом научить его дисциплине, серьезности и целеустремленности. В этой статье Ivona поделится секретами воспитания от мам и психологов из Японии, среди которых вы обязательно найдете что-то интересное и полезное и для себя.

Согласно японской философии “икудзи” ребенок считается королем до 5 лет, слугой с 5 до 15 лет, а с 15-летнего возраста полноценным взрослым человеком. Многие иностранцы не согласны с такими установками и часто воспринимают их неправильно. Однако в стране восходящего Солнца это действительно работает – малыш, которому до 5 лет разрешали все, вырастает ответственным и воспитанным человеком, который умеет находить общий язык с окружающими и работать на благо общества.

Методы воспитания детей в Японии
Методы воспитания детей в Японии
pinterest

Главные правила “икудзи”

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До трех лет мама всегда находится рядом с малышом. В Японии не принято оставлять малютку на попечении бабушек, дедушек, а уж тем более нянь. Ребенок в таком возрасте  представляет единое целое с мамой. С давних времен у японок не было возможности разделять работу или домашние дела и воспитание ребенка, поэтому они  всюду брали их с собой, приматывая специальным куском ткани к спине или к груди. Времена изменились, но правило осталось в силе - если мама куда-то идет или едет она берет кроху с собой. При этом она постоянно разговаривает с малышом и рассказывает о том, что делает. Это позволяет ребенку чувствовать себя вовлеченным во все процессы и постоянно развиваться.

До 5-летнего возраста родители не кричат на ребенка и не наказывают его. Японцы уверенны, что воспитать характер и привить важные жизненные принципы малышу можно только личным примером, а не криками, строгостью и уж тем более поднятием руки. Как писал в своей книге известный востоковед Востоков: “Давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что кажется, будто дети сами себя воспитывают”. Родителям достаточно только намекнуть, посоветовать малышу, что, например, лучше не прикасаться к горячему чайнику потому, что это будет неприятно. Когда ребенок что-то поломал или испортил, родители опять же спокойным тоном говорят чаду, что он сделал больно этой веще и теперь она не будет работать.

Методы воспитания детей в Японии
Методы воспитания детей в Японии
pinterest

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С 6-летнего возраста дети идут в школу, где их учат дисциплине и порядку. В этот период ребенок уже начинает понимать, что он не может постоянно делать то, что хочет так, как у него есть определенные обязанности, а также правила поведения, которых необходимо придерживаться. В стенах школы и дома малышу начинают прививать понятия добра и зла, хорошего и плохого поведения, рассказывают, как нужно себя вести в той или иной ситуации. При этом приоритет принадлежит нуждам общества, личные интересы уходят на второй план. Многие психологи утверждают, что именно благодаря этой философии японцы признаны одним из самых дисциплинированных и законопослушных народов.

Интересным фактом является и то, что в японских школах отсутствует конкуренция. Никто не сравнивает детей и не выделяет лучших, таким образом, с раннего детства прививая малышам понятие совместного труда, работы в коллективы ради достижения общей цели.

По достижению 15-летнего возраста подросток уже становится полноценным членом общества с формировавшимся характером и мировоззрением. С ним уже обращаются, как со взрослым, дают право выбора и возможность самостоятельно принимать важные решения.

Методы воспитания детей в Японии
Методы воспитания детей в Японии
pinterest

Главные принципы воспитания малыша:

  • Нет индивидуализма, есть сотрудничество. При чем, как в отношениях с родителями, так и со сверстниками. В младенческом возрасте родители соглашаются с требованиями ребенка, с 5 лет ребенок полностью подчиняется родителям.
  • Выражение своих эмоций не криками, а взглядом и интонацией. Дети безошибочно могут распознать, что родители не одобряют их поведения, лишь взглянув на них.
  • Тесные семейные узы. Ребенку с детства прививают понятие дружной крепкой семьи, родители личным примером показывают свое уважение и любовь к старшим членам семейства.
  • Воспитание чувств. Чтобы жить в обществе и уметь находить общий язык с окружающими, нужно ценить и уважать их чувства. Японские мамы учат детей с раннего возраста ставить себя на место других людей и понимать их чувства и эмоции.
  • Развитие самообладания. Для этого дома и в детских садах используются специальные приемы такие, как ослабление контроля воспитателя и делегирование полномочий надзора за поведением. Давая задания подопечным, воспитатель объясняет, что нужно не только хорошо выполнить свою часть, но и проследить за товарищами. Таким образом, он выступает в роли не строгого наставника, а координатора, а дети учатся сами себя контролировать.

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Воспитание детей в Японии – это целая сложная система правил и установок, с которой, безусловно, можно почерпнуть некоторые ценные полезные советы. Однако не забывайте, что существуют некоторые различия в менталитете, мировоззрениях и жизненных принципах разных стран, поэтому необходимо находить золотую середину. Будьте хорошим примером для ребенка, воспитывайте его в любви и заботе, много говорите с ним и вовлекайте в свои действия – и он обязательно вырастет любящим, трудолюбивым и уверенным в себе человеком.

Ранее мы писали, как приучить ребенка к физической активности. 

 

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Теги: воспитание детей, дети, Япония
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