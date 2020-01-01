Узнайте, как родители воспитывают своих малышей в Японии.

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Воспитание ребенка – это, пожалуй, самый тяжелый и ответственный труд в жизни каждого человека. Многие родители задаются вопросом, как вырастить ребенка в любви и заботе, но при этом научить его дисциплине, серьезности и целеустремленности. В этой статье Ivona поделится секретами воспитания от мам и психологов из Японии, среди которых вы обязательно найдете что-то интересное и полезное и для себя.

Согласно японской философии “икудзи” ребенок считается королем до 5 лет, слугой с 5 до 15 лет, а с 15-летнего возраста полноценным взрослым человеком. Многие иностранцы не согласны с такими установками и часто воспринимают их неправильно. Однако в стране восходящего Солнца это действительно работает – малыш, которому до 5 лет разрешали все, вырастает ответственным и воспитанным человеком, который умеет находить общий язык с окружающими и работать на благо общества.



Методы воспитания детей в Японии pinterest

Главные правила “икудзи”

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До трех лет мама всегда находится рядом с малышом. В Японии не принято оставлять малютку на попечении бабушек, дедушек, а уж тем более нянь. Ребенок в таком возрасте представляет единое целое с мамой. С давних времен у японок не было возможности разделять работу или домашние дела и воспитание ребенка, поэтому они всюду брали их с собой, приматывая специальным куском ткани к спине или к груди. Времена изменились, но правило осталось в силе - если мама куда-то идет или едет она берет кроху с собой. При этом она постоянно разговаривает с малышом и рассказывает о том, что делает. Это позволяет ребенку чувствовать себя вовлеченным во все процессы и постоянно развиваться.

До 5-летнего возраста родители не кричат на ребенка и не наказывают его. Японцы уверенны, что воспитать характер и привить важные жизненные принципы малышу можно только личным примером, а не криками, строгостью и уж тем более поднятием руки. Как писал в своей книге известный востоковед Востоков: “Давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что кажется, будто дети сами себя воспитывают”. Родителям достаточно только намекнуть, посоветовать малышу, что, например, лучше не прикасаться к горячему чайнику потому, что это будет неприятно. Когда ребенок что-то поломал или испортил, родители опять же спокойным тоном говорят чаду, что он сделал больно этой веще и теперь она не будет работать.



Методы воспитания детей в Японии pinterest

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С 6-летнего возраста дети идут в школу, где их учат дисциплине и порядку. В этот период ребенок уже начинает понимать, что он не может постоянно делать то, что хочет так, как у него есть определенные обязанности, а также правила поведения, которых необходимо придерживаться. В стенах школы и дома малышу начинают прививать понятия добра и зла, хорошего и плохого поведения, рассказывают, как нужно себя вести в той или иной ситуации. При этом приоритет принадлежит нуждам общества, личные интересы уходят на второй план. Многие психологи утверждают, что именно благодаря этой философии японцы признаны одним из самых дисциплинированных и законопослушных народов.

Интересным фактом является и то, что в японских школах отсутствует конкуренция. Никто не сравнивает детей и не выделяет лучших, таким образом, с раннего детства прививая малышам понятие совместного труда, работы в коллективы ради достижения общей цели.

По достижению 15-летнего возраста подросток уже становится полноценным членом общества с формировавшимся характером и мировоззрением. С ним уже обращаются, как со взрослым, дают право выбора и возможность самостоятельно принимать важные решения.



Методы воспитания детей в Японии pinterest

Главные принципы воспитания малыша:

Нет индивидуализма, есть сотрудничество. При чем, как в отношениях с родителями, так и со сверстниками. В младенческом возрасте родители соглашаются с требованиями ребенка, с 5 лет ребенок полностью подчиняется родителям.

При чем, как в отношениях с родителями, так и со сверстниками. В младенческом возрасте родители соглашаются с требованиями ребенка, с 5 лет ребенок полностью подчиняется родителям. Выражение своих эмоций не криками, а взглядом и интонацией. Дети безошибочно могут распознать, что родители не одобряют их поведения, лишь взглянув на них.

Дети безошибочно могут распознать, что родители не одобряют их поведения, лишь взглянув на них. Тесные семейные узы. Ребенку с детства прививают понятие дружной крепкой семьи, родители личным примером показывают свое уважение и любовь к старшим членам семейства.

Ребенку с детства прививают понятие дружной крепкой семьи, родители личным примером показывают свое уважение и любовь к старшим членам семейства. Воспитание чувств . Чтобы жить в обществе и уметь находить общий язык с окружающими, нужно ценить и уважать их чувства. Японские мамы учат детей с раннего возраста ставить себя на место других людей и понимать их чувства и эмоции.

. Чтобы жить в обществе и уметь находить общий язык с окружающими, нужно ценить и уважать их чувства. Японские мамы учат детей с раннего возраста ставить себя на место других людей и понимать их чувства и эмоции. Развитие самообладания. Для этого дома и в детских садах используются специальные приемы такие, как ослабление контроля воспитателя и делегирование полномочий надзора за поведением. Давая задания подопечным, воспитатель объясняет, что нужно не только хорошо выполнить свою часть, но и проследить за товарищами. Таким образом, он выступает в роли не строгого наставника, а координатора, а дети учатся сами себя контролировать.

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Воспитание детей в Японии – это целая сложная система правил и установок, с которой, безусловно, можно почерпнуть некоторые ценные полезные советы. Однако не забывайте, что существуют некоторые различия в менталитете, мировоззрениях и жизненных принципах разных стран, поэтому необходимо находить золотую середину. Будьте хорошим примером для ребенка, воспитывайте его в любви и заботе, много говорите с ним и вовлекайте в свои действия – и он обязательно вырастет любящим, трудолюбивым и уверенным в себе человеком.

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