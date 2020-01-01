Список товаров, которые нужно купить до 1 сентября - домой и для рюкзака школьника.

Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика depositphotos.com

Начинается “горячий период“ перед школой - родители вспоминают, что совсем скоро прозвучит первый звонок и определяются с товарами, которые необходимо купить детям. В этом деле лучше не паниковать - а составить список самого необходимого. В этом вам поможет Ivona.

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Предлагаем вам перечень товаров и приспособлений, необходимые в школу первокласснику, который изрядно сэкономит вам время и нервы и поможет купить самое нужное для ученика. Также предлагаем перечень цен, которые помогут подсчитать, сколько будет стоить собрать ребенка в школу.

Итак, начнем с дома. Ученику необходимо оборудовать удобное рабочее место, которое, в идеале, будет не только функциональным - но и удобным и приятным, таким, чтобы школьнику хотелось работать за ним с удовольствием.

Для дома нам нужно:

Удобный письменный стол (парта) - от 850 до 3000 тыс. грн.

Стул, подобранный по росту ребенка - от 1200 грн.

Подставка для ручек и книг - около 100 грн.

Точилка - около 5-70 грн. Можно выбрать более дорогую модель, скажем, на батарейках.

Шаблон расписания уроков - 20-25 грн.

Настольная лампа, которая сохранит зрение и осанку ребенка - от 300 грн.

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Совет:

Источник света нужно выбрать такой, который:

не пульсирует;

равномерно освещает поверхность без ярких и темных зон;

правильно передает оттенки;

оснащен светодиодами с длительным ресурсом работы;

лучше купить матовую лампу. Настольный светильник со встроенными светодиодами должен иметь рассеиватель, который равномерно распределяет лучи и защищает от бликов.

Нужно взять в школу:

Школьные аксессуары, одежда и обувь

Школьная форма - если она необходима. Напомним, что президент Зеленский отменил обязательное ношение школьной формы. Стоимость школьной формы для девочек стартует от 350 грн., а для мальчика от 600 грн.

Спортивная форма, включая спортивную обувь - форма обойдется около 400 грн., кроссовки от 250 грн.

Сменная обувь/сумка для сменной обуви: мокасины или легкие туфли обойдутся от 250-300 грн., а сумка для обуви - от 50 грн.

Гольфы, колготы, носки: гольфы стоят от 35-50 грн., утепленные колготки - от 70 грн., пара носок - от 15 грн.

Заколки для волос (для девочек) - комплект заколок стоит от 15 грн.

Школьный рюкзак - от 200 грн.

Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика

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Школьная канцелярия (общая)

Дневник - от 50 грн.

Тетради на 12 листов - от 3 грн. за 1 шт.

Обложки для тетрадок (только после покупки тетрадей, так как они отличаются у разных производителей) - около 25 грн. за комплект (10 шт.).

Обложки для книг/либо специальный оберточный материал - около 30 грн. за комплект.

Подставка для книг - около 25 грн.

Закладки для книг - от 10 грн за комплект.

Ручки шариковые - от 2 грн.

Карандаши простые и цветные - около 55 грн. за набор.

Пенал - от 15 грн. Пенал с “начинкой“: фломастеры, карандаши, ластик, линейки, точилка - все всегда под рукой) - около от 200 грн.

Папка для тетрадей (лучше приобретать под формат А-4) - около 20 грн.

Мелкая канцелярия: ластики, точилка, линейка - около 40 грн.

Для уроков труда:

Папка для труда формата А-4 - около 30 грн.

Ножницы ( для младшей школы лучше с закругленными концами) - от 10 грн.

Клей-карандаш - от 10 грн.

Цветная бумага и цветной картон - от 30 грн.

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Для уроков рисования и творчества:

Акварельные краски и кисточка - от 40 грн.

Стакан-непроливайка - от 10 грн.

Палитра - от 15 грн.

Пластилин - от 15 грн.

Доска для пластилина и ножички - от 20 грн.

Альбомы для рисования (пригодятся также на уроках иностранного языка и музыки) - от 10 грн.

Фартук и нарукавники для творчества - от 45 грн.

Советы, которые помогут совершить более эффективный шопинг перед 1 сентября:

Выбирая канцтовары ребенку, прислушивайтесь к его мнению - тогда ученику будет приятно и комфортно с ними работать;

Покупать рюкзак - нужно только с ребенком,чтобы он сам выбрал фасон и картинку - ведь это часть его имиджа в детском коллективе;

Покупая тетради для школы - не экономьте на качестве. Выбирайте продукцию с дорогой бумагой и четкими линиями;

Размеры канцтоваров должны соответствовать возрасту ребенка. Например, обложки для книг отличаются в 1-м и 7-м классах;

Покупая пенал для школы, проверьте, чтобы в него влезли все карандаши и ручки;

Побалуйте ребенка яркими принадлежностями - приобретите тетради или пенал с его любимыми музыкантами, героями фильмов или мультиков;

Не накупайте сразу много. После того, как ребенок начнет учебный год - список могут подкорректировать или дополнить - например, могут понадобиться специальные тетради для разных предметов, контурные карты и атласы.

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к школе при помощи развивающих игр.

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