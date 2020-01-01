Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика
Начинается “горячий период“ перед школой - родители вспоминают, что совсем скоро прозвучит первый звонок и определяются с товарами, которые необходимо купить детям. В этом деле лучше не паниковать - а составить список самого необходимого. В этом вам поможет Ivona.
Читай также: Чем опасны контактные зоопарки
Предлагаем вам перечень товаров и приспособлений, необходимые в школу первокласснику, который изрядно сэкономит вам время и нервы и поможет купить самое нужное для ученика. Также предлагаем перечень цен, которые помогут подсчитать, сколько будет стоить собрать ребенка в школу.
Итак, начнем с дома. Ученику необходимо оборудовать удобное рабочее место, которое, в идеале, будет не только функциональным - но и удобным и приятным, таким, чтобы школьнику хотелось работать за ним с удовольствием.
Для дома нам нужно:
- Удобный письменный стол (парта) - от 850 до 3000 тыс. грн.
- Стул, подобранный по росту ребенка - от 1200 грн.
- Подставка для ручек и книг - около 100 грн.
- Точилка - около 5-70 грн. Можно выбрать более дорогую модель, скажем, на батарейках.
- Шаблон расписания уроков - 20-25 грн.
- Настольная лампа, которая сохранит зрение и осанку ребенка - от 300 грн.
Читай также: Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные “сюрпризы“ в веревочных парках
Совет:
Источник света нужно выбрать такой, который:
- не пульсирует;
- равномерно освещает поверхность без ярких и темных зон;
- правильно передает оттенки;
- оснащен светодиодами с длительным ресурсом работы;
- лучше купить матовую лампу. Настольный светильник со встроенными светодиодами должен иметь рассеиватель, который равномерно распределяет лучи и защищает от бликов.
Нужно взять в школу:
Школьные аксессуары, одежда и обувь
- Школьная форма - если она необходима. Напомним, что президент Зеленский отменил обязательное ношение школьной формы. Стоимость школьной формы для девочек стартует от 350 грн., а для мальчика от 600 грн.
- Спортивная форма, включая спортивную обувь - форма обойдется около 400 грн., кроссовки от 250 грн.
- Сменная обувь/сумка для сменной обуви: мокасины или легкие туфли обойдутся от 250-300 грн., а сумка для обуви - от 50 грн.
- Гольфы, колготы, носки: гольфы стоят от 35-50 грн., утепленные колготки - от 70 грн., пара носок - от 15 грн.
- Заколки для волос (для девочек) - комплект заколок стоит от 15 грн.
- Школьный рюкзак - от 200 грн.
Читай также: Родителям на заметку: как проверить, безопасно ли оставить ребенка в санатории
Школьная канцелярия (общая)
- Дневник - от 50 грн.
- Тетради на 12 листов - от 3 грн. за 1 шт.
- Обложки для тетрадок (только после покупки тетрадей, так как они отличаются у разных производителей) - около 25 грн. за комплект (10 шт.).
- Обложки для книг/либо специальный оберточный материал - около 30 грн. за комплект.
- Подставка для книг - около 25 грн.
- Закладки для книг - от 10 грн за комплект.
- Ручки шариковые - от 2 грн.
- Карандаши простые и цветные - около 55 грн. за набор.
- Пенал - от 15 грн. Пенал с “начинкой“: фломастеры, карандаши, ластик, линейки, точилка - все всегда под рукой) - около от 200 грн.
- Папка для тетрадей (лучше приобретать под формат А-4) - около 20 грн.
- Мелкая канцелярия: ластики, точилка, линейка - около 40 грн.
Для уроков труда:
- Папка для труда формата А-4 - около 30 грн.
- Ножницы ( для младшей школы лучше с закругленными концами) - от 10 грн.
- Клей-карандаш - от 10 грн.
- Цветная бумага и цветной картон - от 30 грн.
Читай также: ТОП-30 лучших книг для подростков
Для уроков рисования и творчества:
- Акварельные краски и кисточка - от 40 грн.
- Стакан-непроливайка - от 10 грн.
- Палитра - от 15 грн.
- Пластилин - от 15 грн.
- Доска для пластилина и ножички - от 20 грн.
- Альбомы для рисования (пригодятся также на уроках иностранного языка и музыки) - от 10 грн.
- Фартук и нарукавники для творчества - от 45 грн.
Советы, которые помогут совершить более эффективный шопинг перед 1 сентября:
- Выбирая канцтовары ребенку, прислушивайтесь к его мнению - тогда ученику будет приятно и комфортно с ними работать;
- Покупать рюкзак - нужно только с ребенком,чтобы он сам выбрал фасон и картинку - ведь это часть его имиджа в детском коллективе;
- Покупая тетради для школы - не экономьте на качестве. Выбирайте продукцию с дорогой бумагой и четкими линиями;
- Размеры канцтоваров должны соответствовать возрасту ребенка. Например, обложки для книг отличаются в 1-м и 7-м классах;
- Покупая пенал для школы, проверьте, чтобы в него влезли все карандаши и ручки;
- Побалуйте ребенка яркими принадлежностями - приобретите тетради или пенал с его любимыми музыкантами, героями фильмов или мультиков;
- Не накупайте сразу много. После того, как ребенок начнет учебный год - список могут подкорректировать или дополнить - например, могут понадобиться специальные тетради для разных предметов, контурные карты и атласы.
Ранее мы рассказывали, как подготовиться к школе при помощи развивающих игр.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил