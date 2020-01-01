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Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика

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Список товаров, которые нужно купить до 1 сентября - домой и для рюкзака школьника.

Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика
Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика
depositphotos.com

Начинается “горячий период“ перед школой - родители вспоминают, что совсем скоро прозвучит первый звонок и определяются с товарами, которые необходимо купить детям. В этом деле лучше не паниковать - а составить список самого необходимого. В этом вам поможет Ivona.

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Предлагаем вам перечень товаров и приспособлений, необходимые в школу первокласснику, который изрядно сэкономит вам время и нервы и поможет купить самое нужное для ученика. Также предлагаем перечень цен, которые помогут подсчитать, сколько будет стоить собрать ребенка в школу.

Итак, начнем с дома. Ученику необходимо оборудовать удобное рабочее место, которое, в идеале, будет не только функциональным - но и удобным и приятным, таким, чтобы школьнику хотелось работать за ним с удовольствием.

Для дома нам нужно:

  • Удобный письменный стол (парта) - от 850 до 3000 тыс. грн.
  • Стул, подобранный по росту ребенка - от 1200 грн.
  • Подставка для ручек и книг - около 100 грн.
  • Точилка - около 5-70 грн. Можно выбрать более дорогую модель, скажем, на батарейках.
  • Шаблон расписания уроков - 20-25 грн.
  • Настольная лампа, которая сохранит зрение и осанку ребенка - от 300 грн.

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Совет:

Источник света нужно выбрать такой, который:

  • не пульсирует;
  • равномерно освещает поверхность без ярких и темных зон;
  • правильно передает оттенки;
  • оснащен светодиодами с длительным ресурсом работы;
  • лучше купить матовую лампу. Настольный светильник со встроенными светодиодами должен иметь рассеиватель, который равномерно распределяет лучи и защищает от бликов. 

Нужно взять в школу:

Школьные аксессуары, одежда и обувь

  • Школьная форма - если она необходима. Напомним, что президент Зеленский отменил обязательное ношение школьной формы. Стоимость школьной формы для девочек стартует от 350 грн., а для мальчика от 600 грн.
  • Спортивная форма, включая спортивную обувь - форма обойдется около 400 грн., кроссовки от 250 грн.
  • Сменная обувь/сумка для сменной обуви: мокасины или легкие туфли обойдутся от 250-300 грн., а сумка для обуви - от 50 грн.
  • Гольфы, колготы, носки: гольфы стоят от 35-50 грн., утепленные колготки - от 70 грн., пара носок - от 15 грн.
  • Заколки для волос (для девочек) - комплект заколок стоит от 15 грн.
  • Школьный рюкзак - от 200 грн.

Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика
Школьный шопинг: Что нужно обязательно купить к школе и сколько это стоит - инфографика

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Школьная канцелярия (общая)

  • Дневник - от 50 грн.
  • Тетради на 12 листов - от 3 грн. за 1 шт.
  • Обложки для тетрадок (только после покупки тетрадей, так как они отличаются у разных производителей) - около 25 грн. за комплект (10 шт.). 
  • Обложки для книг/либо специальный оберточный материал - около 30 грн. за комплект.
  • Подставка для книг - около 25 грн.
  • Закладки для книг - от 10 грн за комплект.
  • Ручки шариковые - от 2 грн.
  • Карандаши простые и цветные - около 55 грн. за набор.
  • Пенал - от 15 грн. Пенал с “начинкой“: фломастеры, карандаши, ластик, линейки, точилка - все всегда под рукой) - около от 200 грн.
  • Папка для тетрадей (лучше приобретать под формат А-4) - около 20 грн.
  • Мелкая канцелярия: ластики, точилка,  линейка - около 40 грн.

Для уроков труда:

  • Папка для труда формата А-4 - около 30 грн.
  • Ножницы ( для младшей школы лучше с закругленными концами) - от 10 грн.
  • Клей-карандаш - от 10 грн.
  • Цветная бумага и цветной картон - от 30 грн.

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Для уроков рисования и творчества:

  • Акварельные краски и кисточка - от 40 грн.
  • Стакан-непроливайка - от 10 грн.
  • Палитра - от 15 грн.
  • Пластилин - от 15 грн.
  • Доска для пластилина и ножички - от 20 грн.
  • Альбомы для рисования (пригодятся также на  уроках иностранного языка и музыки) - от 10 грн.
  • Фартук и нарукавники  для творчества - от 45 грн.

Советы, которые помогут совершить более эффективный шопинг перед 1 сентября:

  • Выбирая канцтовары ребенку, прислушивайтесь к его мнению - тогда ученику будет приятно и комфортно с ними работать;
  • Покупать рюкзак - нужно только с ребенком,чтобы он сам выбрал фасон и картинку  - ведь это часть его имиджа в детском коллективе;
  • Покупая тетради для школы - не экономьте на качестве. Выбирайте продукцию с дорогой бумагой и четкими линиями;
  • Размеры канцтоваров должны соответствовать возрасту ребенка. Например, обложки для книг отличаются в 1-м и 7-м классах;
  • Покупая пенал для школы, проверьте, чтобы в него влезли все карандаши и ручки;
  • Побалуйте ребенка яркими принадлежностями - приобретите тетради или пенал с его любимыми музыкантами, героями фильмов или мультиков;
  • Не накупайте сразу много. После того, как ребенок начнет учебный год - список могут подкорректировать или дополнить - например, могут понадобиться специальные тетради для разных предметов, контурные карты и атласы.

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к школе при помощи развивающих игр.

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Теги: школьные принадлежности, школьники, собрать ребенка в школу
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Источник: ivona.bigmir.net

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