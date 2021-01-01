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Цветотерапия для детей: что нужно знать

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Цветотерапия основана на принципе проникновения фотонов света в мозг и воздействие на определенные светозависимые гормоны.
Цветотерапия для детей: что нужно знать
Цветотерапия для детей: что нужно знать
Getty Images

Начните с элементарного: просто обратите внимание на то, какой цвет у вашего ребёнка самый любимый. Обычно дети любят яркие цвета, это объясняется и импульсивностью, природной склонность к действиям и умению радоваться жизни.

А вот для того, чтобы понять, что можно сделать с помощью разных цветов - надо знать какой эффект они создают и как влияют на организм.

Голубой цвет

Незаменим при стрессах и излишних волнениях. Он действует на организм успокаивающе и помогает снизить кровяное давление. Ну а особенно этот цвет эффективен для борьбы со стрессом. Считается, что долгое созерцание синего цвета может утолить боль.

Фиолетовый и сиреневый

Любят такие цвета люди склонные к интеллектуальной работе, а также любопытные ребята. Однако избыток этого цвета вполне может привести к депрессии. Поэтому стоит обратить особое внимание на то, если ребёнок стремится ко всему фиолетовому или сиреневому. Возможно, он ищет не покоя, а просто, таким образом, подсознательно сигнализирует о душевном дискомфорте. 

Зелёный цвет

Помогает при переутомлении и головной боли  и нервных перенапряжениях. Зеленые предметы размещают в комнатах, чтобы помочь бороться с хронической усталостью, 

Цветотерапия для детей: что нужно знать
Цветотерапия для детей: что нужно знать
Getty Images

Красный цвет

Повышает силы организма, стимулирует сердечную активность, активизирует обмен веществ, однако с нужно быть осторожным. От долгого воздействия красного цвета человек может переутомиться и стать раздражительным.

Жёлтый цвет 

Цвет радости и оптимизма. Он имеет способность укреплять нервную систему и зрение. Помогает бороться с плохими мыслями. Используя желтый в оформлении, дизайнеры стараются пробудить больше положительных мыслей. Диетологи отметили способность желтого и оранжевого стимулировать аппетит – это тоже можно взять на заметку

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Теги: дети
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