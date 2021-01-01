Мир, в котором живет малыш, наполнен не только реальными, но и сказочными событиями. Дети мечтают примерить на себя роль волшебника, и поэтому фантазируют. Не останавливай малыша, и выдуманные им чудеса станут реальностью.

Как правило, дети начинают выдумывать в 3-4 года, а в 5-6 уже изо всех сил фантазируют. Они верят и одновременно не верят, что Святой Николай прячет подарки в носок, что куклы ночью общаются между собой.

Игровые сюжеты становятся реальностью: игрушки «хотят есть», «болеют», пистолеты «по-настоящему» поражают неприятеля.

Все это, к счастью, не вранье, а детская фантазия — наивная, непосредственная, безвредная и бескорыстная. В большинстве случаев она свидетельствует лишь о развитом воображении. Но бывает, что дети начинают выдумывать, чтобы дополнить свой внутренний мир тем, чего им не хватает.

Чаще всего фантазируют одинокие, замкнутые детки. Тем не менее, из них часто вырастают творчески одаренные люди.

Маленький врунишка или большой фантазер: как отучить ребенка врать Pixabay

Разберись, почему ребенок выдумывает. Например, сын может воображать себя супергероем или богатырем, который побеждает врагов, если он физически слабый. А девочка будет рассказывать, что Буратино не хотел спать, залезал под кровать, смешил всех, если она сама не любит «тихий час».

Направляйте фантазии малыша в творчество. Когда услышите новую историю, скажите: «Чудесно! Из твоего рассказа выйдет интересная сказка. Попробуй ее написать или нарисовать». Так вымысел станет поводом для создания литературного «шедевра».

Если малыш откровенно фантазирует, ни в коем случае не обвиняй его во вранье.

Но фантазер может превратиться в пустого мечтателя. Если ребенок вместо того, чтобы учиться преодолевать трудности, постоянно окунается в мир мечтаний и иллюзий, вероятно, из него вырастет не совсем приспособленный к жизни человек. Такого малыша периодически нужно «возвращать на землю».

Фантазия — безвредная, чего не скажешь о вранье. Как правило, в детском вранье виноваты взрослые. Ведь они требуют от малыша говорить лишь правду, а услышав ее, сурово наказывают. Поэтому и возникают у маленьких мюнхгаузенов мысли — как схитрить, недоговорить, переврать.

Боязнь наказания — основная причина вранья.

Именно в таких случаях дети прибегают к вранью. Если родители запрещают что-то, то вскоре ребенок начинает придумывать оправдания и обманы. А вот в семьях, где не ругают детей по любому поводу и умеют выслушать, причин для вранья нет.

А чувство стыда? Когда по контрольной «двойка», а дома ждет неприятный разговор. Ясно, что ребенку легче сказать: «Да в классе никто не решил задачу. Разве что две зубрилки!»

Еще одна из причин детского вранья — родительский эгоизм и бестактность. Любая неприятность ребенка воспринимается старшими как что-то ужасное. Плохая оценка, разорванные штаны и даже бутерброд, который он не съел в школе — за все это родители устраивают ребенку домашнюю экзекуцию: «Так делать нельзя !»

Маленький врунишка или большой фантазер: как отучить ребенка врать Pixabay

Малыш попадает в жесткий круг критики, единственный выход из которого — самозащита. Дети хотят избежать не только наказания, но и насмешек. И обман в таких случаях — не что другое, как тактическое защитное средство.

Желание избежать конфликта принуждает детей прибегать к неправде. Так исчезают «ненужные» страницы из дневника, придумываются всяческие истории, возникают неожиданные болезни.

Бывает, что обман — единственный способ достичь цели, обойти запреты. Мальчик, чтобы не стричь волос, обматывал голову бинтом, а потом рассказывал учительнице, как он ударился, когда упал со ступенек. Но иногда обман — не имеет значения, детский или взрослый, — оправдан нежеланием ябедничать, выдавать секреты друзей.

Чем меньше вы ругаете ребенка, тем меньше у него было причин для вранья.

Проанализируйте свое поведение: какой ваш поступок мог спровоцировать малыша на хитрость и обман.

Не провоцируйте дополнительное вранье ребенка своими вопросами «на засыпку», требуя признаний, не устраивай допросов и суда над «преступником».

Не давайте пример своими обманами (просьба сказать по телефону, что тебя нет дома), придерживайся своих обещаний, а когда не удается, аргументировано объясни, а не безразлично отмахивайтесь: «Мало ли что я там говорила».

Чаще восхищайтесь своим ребенком, демонстрируйте любовь к нему. Старайся не ставить ему других в пример.

Среди детей есть патологические врунишки, с которыми бороться без толку — это врожденное качество. Но малышей с таким недугом очень мало — два-три на 10 тысяч.

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