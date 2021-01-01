Несколько советов, как коммуницировать с ребенком, чтобы он рос оптимистом.

Опора и безопасность

Ребенку очень важно знать, что он для важен и нужен. Помогайте ребенку разобраться со своими эмоциями, поддерживайте и не отрицайте значимость переживаний. Важно не оставлять ребенка без внимания. Ощущение безопасности - базовая потребность, которую родителю необходимо дать. Кстати, ученые считают, что дети растущие с эмоционально-теплыми матерями вырастают более спокойными и любопытными. В отличии от тех, кто растет с холодными матерями. Не бойся избаловать ребенка объятиями, ведь это доказательство любви и внимания, в отличии от противоположного проявления, что по сути является насилием.

Не сковывай инициативу

Очень важно разумно ограничивать свободу ребенка и вместе с тем позволять ему самому познавать окружающий мир и осваивать новые просторы. Работайте над собой и своими страхами, не переносите их на ребенка. Это заложит прочный фундамент на будущую мотивацию и свободу проявлений.



Поддерживай интерес ребенка

Важно не только наблюдать за играми детей, но и принимать активное участие в них. “Сотрудничество“ со взрослыми очень важно для маленького человечка, это позволяет ощутить свою значимость и важность.



К школе готов: как воспитать оптимиста Pixabay

Каждый ребенок нуждается в четких правилах - так ему легче ориентироваться во внешнем мире. Постарайся найти компромисс между настойчивостью и мягкостью. Важно помнить, что правила это не запреты и порицания. Правила, это четко проговоренные условия и объяснения что к чему приводит.

Контролируйте свои эмоции

Ребенку необходим психологически стабильный взрослый. Это основа здорового взросления и развития. Старайтесь не вымещать на ребенке свои негативные эмоции и ожидания. Помните, что маленький человек - это уже человек и он отделен от вас. Старайтесь объяснять свои эмоции не руганью, а простым разговором, мол, я сейчас огорчена потому что сложилась такая ситуация, но это не значит, что я люблю тебя меньше и ты для меня не важен.

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