Для первоклассника школа - это незнакомая обстановка, и малыш может быть какое-то время растерян, или даже закомплексован. Дадим ребенку небольшой алгоритм поведения в школе на уроке и с учителем.

Начало школьной жизни – новый этап, но не судьбоносный. Это просто часть дороги. Поэтому не злоупотребляйте нравоучениями – очень легко “переборщить“ и привить малышу стойкие комплексы и нелюбовь к школе.

Прежде всего ребенок должен быть уверен, что мы будем любить его вне зависимости от школьных успехов и неуспехов.

Мы обнимем его перед школьным порогом, поцелуем, еще раз скажем, как рады, что он уже первоклассник! А еще мы можем дать алгоритм поведения на уроке, который поможет в учебе. Это простые действия, но наш ребенок о них просто не знает.

Правила поведения для первоклассника: что нужно учесть родителю Pinterest.com

Если чего-то не успел, позови учителя, скажи.

Если чего-то не понял, подними руку, спроси.

Если хочешь в туалет, подними руку, спроси: “Можно выйти?“

Иногда можно спросить о том, что непонятно из слов учителя, у соседа по парте (не у тех, кто сидит впереди или сзади), но ты его этим отвлечешь – так что смотри по ситуации, спрашивать или нет.

Когда у тебя что-то падает с парты, ты вертишься – это тоже может отвлекать ребят. Поэтому к уроку постарайся приготовить все заранее.

Важно не говорить общие слова о хорошем поведении, уважении и послушании, нужно давать детям конкретные советы, нацеливать их на конкретные действия. Именно это маленьким школьникам понадобится на первых порах, пока они не знают, как правильно поступать. Но не будем перегружать ребенка даже конкретными советами. Три-четыре – и довольно.

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