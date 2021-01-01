На детском рисунке ничего не может быть случайным. Это - выражение эмоций, чувств, а не рисунок с натуры. "Прочитав" детские рисунки, вы сможете открыть неожиданные стороны вашей семьи, замеченные ребёнком. И тогда вам будет над чем поразмышлять.

Если кто-то из членов семьи отсутствует

Это может означать, что ребёнок испытывает бессознательные негативные чувства к этому человеку, которые всё же воспринимает как запретные. например, сильная ревность к сестре: “Я должен её любить, но она меня раздражает, а это плохо. Поэтому я её не нарисую“.

А еще это может значить отсутствие эмоционального контакта с данным человеком. Его нет в эмоциональном мире ребёнка.

Если на рисунке отсутствует сам ребёнок

Возможно это трудности самовыражения в отношениях с близкими: “Мне трудно найти своё место“, “Меня не замечают“ или: “Мне и без них неплохо“, “Я не стремлюсь найти здесь своё место“.

Размер рисунка

Размер изображённых родственников, животного или предмета говорит о субъективной значимости его для ребёнка, какое место в душе ребёнка занимают в данный момент отношения с этим персонажем.

Если, например, собака изображена по размерам меньше мамы с папой, то сейчас отношения с родителями стоят для ребёнка на втором плане.

Задавайте вопросы

После рисования спросите ребёнка, кто есть кто. Бывает, что кто-то из реальных членов семьи отсутствует и вместо него появляется вымышленный персонаж: фея, принц и т.д.

Вымышленные персонажи

Говорят о неудовлетворённости потребностей ребёнка, который он стремится удовлетворить в своих фантазиях, в воображаемых отношениях. Постарайтесь постепенно выяснить, чего же не хватает ребёнку и решить эту проблему.

Чудные каракули: как читать детские рисунки pinterest.com

Расположения предметов

Обратите внимание на расположение предметов и персонажей на листе по высоте. Наиболее высоко как правило дети располагают того, кто по мнению ребёнка, обладает наибольшей властью в семье, хотя он может быть нарисован и маленького линейного размера. Ниже расположен обычно тот, чья власть в семье минимальна.

Например, если на листе выше всех нарисован телевизор или бабушка, то значит, в сознании ребёнка именно они “управляют“ всеми остальными.

Если ребёнок нарисовал себя очень маленьким на листе, то у него в данный момент низкая самооценка.

Дистанция или расстояние между персонажами на рисунке связано с дистанцией психологической. Ребёнку психологически ближе тот, кого он нарисовал ближе к себе. Это относится и к другим членам семьи. Кого он воспринимает как близких между собой, того нарисует рядом друг с другом (мама и папа, дедушка и бабушка).

Чудные каракули: как читать детские рисунки pinterest.com

“Повисшие в воздухе“ , по мнению ребёнка, не имеют самостоятельной опоры в жизни. Когда персонажи изображены в один ряд, можно мысленно провести линию под ногами и увидеть, у кого опора твёрже.

Объекты

Персонажи, соприкасающиеся друг с другом, например, руками, находятся в таком же тесном психологическом контакте в действительности (мама и бабушка, папа и машина, папа и ребёнок и т.д.).

Персонаж или предмет, который вызывает у ребёнка наибольшую тревожность часто изображается усиленным нажимом карандаша, обводится несколько раз или бывает заштрихован. Иногда он наоборот нарисован тонкой дрожащей линией.

Солнце на рисунке является символом защиты и тепла, источником энергии. Обычно люди и предметы, изображённые на рисунке между ребёнком и солнцем, мешают ощущать себя защищённым в жизни, пользоваться теплом и энергией.

Изображение мелких предметов говорит о фиксации на правилах, порядке, склонности к сдерживанию эмоций. Большое количество закрытых деталей (пуговицы, шкафы, окна) символизируют запреты, тайны, до которых ребёнок не допускается.

Части тела

Голова является самой ценной частью тела. Ум и умелость именно в голове. Самым умным ребёнок считает того, у кого больше нарисована голова.

Чудные каракули: как читать детские рисунки pinterest.com

Глаза в понимании ребёнка даны для того, чтобы плакать. Это способ выражения ребёнком эмоций. Персонажи с большими, расширенными глазами следует рассмотреть как тревожные, беспокойные, желающие помощи. А те, кто изображён с глазами-“точками“ или “щёлками“, несут в себе запрет на плач, не решаются попросить о помощи.

Уши - это орган восприятия критики и мнения другого человека о себе. Персонажи с самыми большими ушами должны быть самыми послушными. Кто изображён вообще без ушей, никого не слушает, игнорирует то, что о нём говорят.

Рот - орган нападения в понимании ребёнка. Персонаж с большим или заштрихованным ртом обычно воспринимается детьми как источник угрозы ( причём, не обязательно через крик). Если рта нет совсем или это маленькая чёрточка, то он скрывает свои чувства, не может словами их выразить или влиять на других.

Шея у человека символизирует способность к самоконтролю. У кого она есть, тот способен управлять своими чувствами. Обычно дети изображают взрослых с шеей, а себя - без неё.

Руки нужны для того, чтобы цепляться, что-то делать, менять, взаимодействовать с другими людьми. Чем больше пальцев на руках, тем больше ребёнок ощущает способность данного персонажа быть сильным, могущим что-либо сделать. Если пальцев меньше, то ребёнок ощущает внутреннюю слабость, неспособность действовать.

Чем значительней персонаж воспринимается ребёнком, тем больше у него изображены руки.

Ноги в рисунке служат символом опоры в реальности и свободы передвижения. Правая нога символизирует опору во внесемейной реальности, левая - в мире близких эмоциональных контактов.

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