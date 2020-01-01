Давай разберемся, как защитить новорожденного от перегрева.

Аномальная жара изводит этим летом всех - от мала до велика. Взрослые и дети постарше адаптируются к ней легче благодаря кондиционерам, холодным напиткам и мороженому, купанию в водоемах. Новорожденным детишкам приспособиться к жаре гораздо труднее, ведь у них не сформирован механизм терморегуляции. Что необходимо предпринять для того, чтобы кроха чувствовал себя нормально в самую сильную жару, расскажет Ivona.

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Здоровая мама - здоровый малыш

Современная педиатрия считает, что новорожденному ребенку для термоадаптации необходимо биологическое материнское тепло, порция которого нужна малышу каждые 20 минут. При правильно организованном грудном вскармливании, холдинге (ношении младенца на руках) и совместном сне новорожденный получает оптимальное количество маминого тепла. Это обеспечивает не только мягкое привыкание малыша к жизни вне материнского лона, но и формирует правильную работу всех систем организма крохи.

В первые 12 месяцев жизни младенца мама должна тщательно контролировать температуру воздуха в помещении, где находится ребенок, и уделять ему как можно больше внимания. Считается, что при температуре 24 градуса голенький малыш первого месяца жизни чувствует себя комфортно. При более высокой температуре необходимо очень внимательно следить за состоянием новорожденного, чтобы не допустить его перегрева. Следует придавать значение любым изменениям в поведении малыша, будь то плач, отказ от еды или повышение температуры.

Летний зной: Как помочь новорожденному перенести жару? pinterest.com

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Тепловой удар у новорожденного

Раньше педиатры, мамы и бабушки больше внимания уделяли тому, чтобы новорожденный ребенок не замерз. Однако не менее актуальна проблема защиты младенцев от перегрева. Ведь новорожденный малыш с несформированной системой терморегуляции летом может легко получить тепловой удар. Для этого ему не обязательно находится на солнце. Факторами, вызывающими тепловой удар у младенцев, являются душное помещение с высокой температурой воздуха, недостаточное количество воды, неправильно подобранная одежда.

В жаркую погоду малыша не следует оставлять одного дома или в закрытом автомобиле, даже если он спит. За время твоего отсутствия новорожденный, не прошедший термоадаптацию, может пострадать от жары. Если у малыша кожа сначала покраснела, а потом резко стала бледной, температура поднялась до 40 градусов, практически полностью отсутствует потовыделение и мочеиспускание, нарушился сердечный ритм, начались судороги - необходимо вызывать неотложку, поскольку это признаки теплового удара. До приезда врачей необходимо снизить температуру тела малыша при помощи обтирания прохладной водой и постараться дать ему обильное питье.

Летний зной: Как помочь новорожденному перенести жару? pinterest.com

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Как помочь малышу справиться с жарой

Для того чтобы твой новорожденный ребенок нормально перенес очень жаркое лето, необходимо:

гулять в тенистом месте утром (с 8 до 11 часов) и вечером (после 18 часов);

ни в коем случае не оставлять коляску на открытом солнце;

надевать одежду из хлопка с коротенькими рукавами и штанишками и легкий чепчик;

коляска должна быть открытой, с поднятой москитной сеткой, чтобы обеспечить доступ воздуха к малышу;

на прогулку бери с собой немного воды в бутылочке;

окна нужно держать открытыми, но следить, чтобы не было сквозняка;

малыша можно обтирать водой комнатной температуры;

в жаркие летние ночи не укрывай младенца одеялом, лучше надеть ему легкую кофточку или укрыть простынкой. В течение ночи необходимо регулярно проверять, не замерз ли малыш.

Летний зной: Как помочь новорожденному перенести жару? pinterest.com

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