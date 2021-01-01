Подорож із дитиною. Збираємо аптечку.

Незважаючи на те, що літо добігає кінця, пора відпусток у самому розпалі. Оксамитовий сезон якнайкраще підходить для ідеального відпочинку або мандрівки з дітьми. Ми зібрали поради від члена Академії педіатрів України, аспіранта кафедри дитячих і підліткових захворювань, лікаря-педіатра Медичної мережі «Добробут» Соколенко Інни Миколаївни, щоб допомогти зробити вашу подорож із дитиною сповненою тільки найкращих вражень.

Для того, щоб вберегти здоров’я маленьких відпочивальників у будь-яких непередбачуваних ситуаціях, ідеальна аптечка у подорож з дитиною має містити:

сонцезахисні засоби;

репеленти для захисту від комах та комарів;

засоби для обробки ран та опіків;

засоби при харчових отруєннях та діареї;

антигістамінні препарати на випадок алергії;

лікарські засоби від ГРЗ;

засоби, які допоможуть впоратись із захитуванням.

Соколенко Інна, лікар-педіатр Добробут

Сонцезахисні засоби

Щодня сонячна активність дедалі зростає і нам потрібно піклуватися про стан шкіри малюка. Діти до трьох років не мають природного захисту від ультрафіолету: їхній організм ще не виробляє достатньої кількості пігменту меланіну. Немовлятам до 6 місяців й зовсім протипоказано перебувати під прямими сонячними променями. Отже, перш за все, слід правильно підібрати сонцезахисні засоби. Вони маркуються відповідно до ступеня захисту від ультрафіолетових променів (SPF 15, 25, 30 і 50+), чим він більший – тим ефективніший захист шкіри від опіків. Варто розуміти, що доросла людина може безпечно засмагати близько 10-20 хвилин залежно від фототипу. Однак шкіра дитини витримує не довше ніж 5-7 хвилин. Отже, для дітей слід обирати засоби з більш високим ступенем захисту. Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо використання, наведених на упаковці, та вчасно оновлюйте захист. Різні засоби містять різні компоненти, тому спочатку варто протестувати засіб на невеликій ділянці шкіри, і, у разі появи алергічної реакції, спробувати інший. Якщо ж реакція буде вираженою, обов’язково проконсультуйтесь із лікарем. Також не варто забувати про інші правила перебування на сонці – носіння головного убору, вживання достатньої кількості рідини. Намагайтеся уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня.

Подорож із дитиною. Збираємо аптечку. Добробут

Захист від укусів комах

Речовини, які відлякують комах, називаються репелентами. Застосування цих препаратів актуальне впродовж усього теплого періоду року. Вони діляться на 2 великі групи: на основі синтетичних сполук (ДЕТА, еток) та натуральних складників (активною речовиною є натуральний репелент – піретрум, ефірні олії цитронели, герані, евкаліпту та ін.). Дітям у віці від 6 місяців до 2 років краще використовувати спреї з ДЕТА лише за наявності високого ризику укусів. Для старших дітей відсоток активної речовини збільшується, саме тому репеленти випускаються у різних концентраціях залежно від віку дитини. Дітям до 6 місяців, на жаль, не бажано використовувати жодних засобів.

Якщо укусів комах не вдалося уникнути та у разі проявів алергічної реакції, потрібно застосовувати антигістамінні препарати місцевої дії або препарати на основі каламіну. Вони допомагають зменшити свербіж і, таким чином, запобігти утворенню саден та подальшому інфікуванню.

Обробка ран та опіків

У разі порушення цілісності шкірних покривів насамперед слід очистити поверхню рани чистою водою або розчином антисептика без спирту. Для запобігання розвитку інфекції та запаленню використовують протимікробні препарати місцевої дії. Швидкому загоєнню ран та опіків допоможуть засоби для регенерації шкіри та захисту водного бар’єру. Обов’язково в аптечці повинні бути перев’язувальні матеріали: бинт, вата, пластирі, марлеві серветки, еластичний бинт.

Харчові отруєння

На жаль, розлади травлення трапляються досить часто, зокрема в літній період. Особливо небезпечними вони є для дітей, адже маленький організм втрачає рідину дуже швидко. Якщо часті випорожнення, багаторазове блювання виникли у дитини першого року життя або супроводжуються порушенням свідомості – негайно зверніться до лікаря! Фахівці Медичної мережі «Добробут» завжди на зв’язку, бригади невідкладної допомоги на варті цілодобово.

Для профілактики зневоднення у разі втрати рідини та електролітів, спричинених блюванням та діареєю внаслідок кишкових інфекцій, потрібно використовувати сольові розчини для випоювання в пакетованих формах або в рідині. Інші препарати слід використовувати суто за призначенням лікаря. У поєднанні з больовим синдромом у животі показане використання спазмолітиків та препаратів проти здуття живота.

Алергічні реакції

Якщо ви помітили прояви алергії на шкірі або слизових оболонках дитини (висип, набряк, які супроводжуються свербінням), рекомендовано застосовувати антигістамінні препарати у формі крапель, сиропу або таблеток.

Застудні захворювання

Влітку застуда та нежить трапляються також нерідко. У разі утруднення носового дихання та за наявності помірних слизових виділень можна промивати ніс сольовим розчином і використовувати судинозвужувальні препарати згідно з інструкцією (зважаючи на вік, дозу, особливості застосування та тривалість курсу лікування). Для дітей віком від 4 років дієвими ліками проти дискомфорту та болю в горлі є льодяники на основі натуральних складових або спреї. До досягнення цього віку достатньо вживання теплої рідини, адже основна мета перерахованих вище засобів – зняття больового синдрому. За наявності лихоманки (підвищення t вище 38.5*С) – жарознижувальні засоби ібупрофену або парацетамолу у формі суспензії з дозуванням згідно з віком та вагою дитини. Якщо неможливо прийняти жарознижувальні препарати у вигляді суспензії, є форми випуску в супозиторіях.

Захитування

Літак, човен або тривала подорож автомобілем – чимало причин вивести з рівноваги дитячий вестибулярний апарат. Але вирішення проблеми існує. Засоби від захитування для дітей ефективно усувають нудоту та інші симптоми, які виникають під час поїздок у транспорті. На полицях аптек і магазинів зараз можна знайти достатньо препаратів від морської хвороби: таблетки, пластирі, браслети, льодяники, капсули та засоби на основі екстракту імбиру та м'яти перцевої. Найдієвішими засобами від захитування є медикаментозні препарати. На сьогодні доведена дія тільки одного препарату — дименгідринату, а більшість інших препаратів створені на його основі. Обов'язково зверніть увагу, що деякі засоби можна застосовувати дітям від двох років, інші — тільки від шести років.

Склад аптечки для немовлят суттєво не відрізняється від набору ліків дітей старшого віку, потрібно ретельно вивчати інструкцію перед використанням та дотримуватися правильного дозування.

За наявності хронічних захворювань, які потребують постійного прийому лікарських препаратів, зверніться за додатковими рекомендаціями до педіатра або сімейного лікаря. Спеціалісти Медичної мережі «Добробут» вичерпно проконсультують вас з будь-яких питань стосовно здоров’я та безпечного відпочинку ваших дітей.

Будьте здорові!