Что такое синдром внезапной детской смерти и кто в группе риска?

Почему малыш может умереть без заболеваний и травм?

Внезапная смерть новорожденных без предшествующих заболеваний и травм может случиться в течение первого года жизни ребенка и происходит, как правило, во время сна. Такие случаи еще называют «смертью в колыбели». Причину внезапной смерти не всегда можно установить даже по результатам патологоанатомического исследования. По последним данным, которые были описаны в международной литературе, случаи СВДС могут быть следствием незрелости центров, отвечающих за сон/бодрствование, сердечно-сосудистую и дыхательную функции. Когда кардиореспираторная система таких детей поддается влиянию вредных условий окружающей среды во время сна, они могут не проснуться и не задействовать механизмы, защищающие от этих состояний, что приводит к внезапной смерти. Обычно до трагического события ребенок чувствует себя хорошо: подвижный, с аппетитом и ничем не болеет. Чаще всего случаи внезапной смерти регистрируют зимой, преимущественно у детей в возрасте от 1 до 6 месяцев, мужского пола.

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Следует сразу заметить, что эта проблема случается очень редко и ее показатель не превышает 2,9% общей смертности детей в возрасте до 1 года. Тем не менее, существуют определенные правила, которые могут помочь значительно снизить риск внезапной смерти младенца.

Какие возможные причины развития СВДС?

Уязвимыми являются недоношенные дети (менее 2,5 кг) и младенцы от многоплодных беременностей. Это связано с нарушением функционирования части мозга, контролирующей дыхание и пробуждение ото сна. Также в группе риска малыши на искусственном вскармливании.

Немалую роль играют условия и положение тела малыша во время сна, температура и чистота воздуха в комнате. Наиболее опасным является сон ребенка на животе – в положении, которое усложняет поворачивание головы. В США в 1992 году началась просветительская работа по информированию педиатров и широкой общественности о мерах предотвращения СВДС (в первую очередь об укладывании ребенка исключительно на спину), которая переросла в кампанию «Back to Sleep». После этого количество случаев внезапной смерти младенцев значительно снизилась: с 1,2 на 1000 живорожденных в 1992 году до 0,51 – в 2004 году (2246 смертей и 8% в структуре общей детской смертности до 1 года).

Также причиной СВДС может быть удушье, перенесенная ранее респираторная инфекция, которая могла нарушить функцию дыхания, пеленания, метаболические болезни, заболевания сердца, приводящие к нарушению ритма, а также травмы (случайные и неслучайные).

Для родителей существует ряд рекомендаций, направленных на устранение факторов риска и улучшающих комфорт новорожденного:

Укладывайте ребенка спать только на спину. Обеспечьте младенцу твердую поверхность для сна.

Минимизируйте прямой или косвенный контакт младенца с табачным дымом. У детей, чьи матери курили во время беременности и в течение первого года жизни ребенка, риск внезапно умереть в 4,7 раза выше нежели у детей, чьи матери не курили.

Не употребляйте алкоголь и наркотические средства во время беременности.

По возможности придерживайтесь грудного вскармливания до 6-месячного возраста. Рассмотрите уместность использования соски-пустышки во время сна малышей – существует версия, что беспищевое сосание гарантирует доступ свежего воздуха.

Поддерживайте температуру в комнате, где спит ребенок, на уровне 20-22 С. Несоблюдение температурного режима в спальне ребенка, а также использование значительного количества постельных вещей и чрезмерное укрывание ребенка способны привести к гипертермии новорожденного, что рассматривается как один из возможных пусковых механизмов развития СВДС.

Откажитесь от пеленания младенца.

Рекомендовано находиться в одной комнате с ребенком, но не в одной кровати.

Синдром детской внезапной смерти вызывает обеспокоенность почти среди всех родителей, однако случается он очень редко, чаще всего вследствие трагического стечения обстоятельств и провоцирующих факторов. Важно тщательно следовать всем перечисленным мерам предосторожности во время первого года жизни малыша и проходить осмотр у педиатра для минимизации рисков возникновения данного синдрома. Если молодые родители все-таки беспокоятся либо нуждаются в консультации или медицинской поддержке, врачи Медицинской сети «Добробут» по направлению «Ребенковеденье» с радостью окажут вам квалифицированную помощь.

Берегите себя и ваших родных!

Материал был опубликован на основе комментариев кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника, кардиолога высшей категории Медицинской сети «Добробут» Шаповаловой Валентины.

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