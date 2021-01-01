Нещодавно на Закарпатті пройшов перший в Україні табір гуманної педагогіки «Зорелови» під менторством автора гуманної педагогіки Шалви Олександровича Амонашвілі.

Близько 150 осіб – батьків та дітей стали гостями першого табору. За словами багатьох із них, цей табір став проривом року у сфері розвитку сім’ї. Автори та засновники проекту - Світлана та Микола Залужені поділилися своїми враженнями:

Перший в Україні табір гуманної педагогіки зустрів своїх перших гостей Пресс-служба

«Нам вдалося провести надглибокі 2 зміни, де батьки та діти зустрілися по-справжньому, де кожен дорослий зміг знайти зцілення себе у батьківстві. Для нас дуже цінним є те, що ми змоги дати гостям відчуття української ідентичності, через музику, поезію, танці, знайомство з етнографією. Ми дали можливість гостям доторкнутися до етнічної культури, що важко зробити в урбанізованому просторі. Крім того, ми дали людям досвід нового відпочинку, приклад можливості поєднувати відпочинок та розвиток, показали, як це можливо. Найбільшим бонусом є те, що підлітки, молодь 12-17 років, залишала табір з бажанням повернутися, і їх батьки дякували за те, що наші ментори показали підліткам в таборі нові орієнтири».

Перший в Україні табір гуманної педагогіки зустрів своїх перших гостей Пресс-служба

Унікальність проекту виражається в незвичній програмі, яка поєднує лекції для батьків, трудотерапію для сім’ї, розваги, активний відпочинок, та окрему дитячу, молодіжні програми. У кожного віку дітей – свої активності, в цілому 4 напрямки, для дорослих – тематичні кола – жіноче, чоловіче, відкриті сімейні консультації.

Перший в Україні табір гуманної педагогіки зустрів своїх перших гостей Пресс-служба

Мама двох синочків, Володі та Миколки, була вражена від глибини лекцій та їх посилу, для неї основним відкриттям стала ідея гуманної педагогіки про те, що не треба хотіли змінити дитину, треба змінюватися дорослим. Саме власним прикладом ми можемо мотивувати дітей. Спікерами табору стали видатні лицарі гуманної педагогіки, сімейні психологи, провідні експерти в обласні гуманного підходу до виховання.

Перший в Україні табір гуманної педагогіки зустрів своїх перших гостей Пресс-служба

Дитяча програма в таборі була реалізована завдяки зусиллям 10 наставників, вчителів гуманної педагогіки та гуманних педагогів. Вони використовують методичні підходи гуманної педагогіки та власні розробки. Психологічний клуб, медіа-школа, арт-майстерня, еко-кафе, школа виживання, служба допомоги та інші служби запропонував табір своїм юним гостям. Крім того, Зорелови називають себе містом, де батьки – ходять в школу, а діти – працюють, заробляючи Дари. Містом управляє Мер, який роздає професії та видає зароблені Дари. За словами Паати Амонашвілі, такі перевтілення можливі лише тоді, коли наставники в таборі, батьки та організатори самі ставляться до них по-справжньому, як в реальності.

Перший в Україні табір гуманної педагогіки зустрів своїх перших гостей Пресс-служба

В цих рядках – глибока мудрість не лише гуманної педагогіки, а й знань класиків педагогічної науки – Сухомлинського, Песталоцці, Реріхів, Руссо, Макаренка. Тут знову згадуються слова Марини Таргаковох про те, що за останні багато тисяч років правила життя (поведінки, виховання, взаємовідносин) на землі не змінилися ані трохи, просто людство продовжує їх вивчати.

Перший в Україні табір гуманної педагогіки зустрів своїх перших гостей Пресс-служба

За словами почесного гостя табору Станіслава Крука, президента Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, віце-президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, Лицаря Гуманної Педагогіки, «табір Зорелови став особливим відкриттям у освітньому середовищі України. Він є піонером у розвитку сімейної гуманної педагогіки в Україні. Табір продовжує ідеї сімейного виховання, які зародилися в Грузії, в Бушеті, є його прообразом.

Перший в Україні табір гуманної педагогіки зустрів своїх перших гостей Пресс-служба

Табір демонструє свою життєздатність завдяки зусиллям сім’ї засновників – Миколи та Світлани Залужних, педагогів України та досвідчених спікерів, що дало можливість робити новий напрямок у розвитку української сім’ї. Особливе середовище однодумців, згуртованих в таборі, вже зараз дає розвиток новим освітнім проектам, новим колабораціям».

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