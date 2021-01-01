Основу диеты составляют из темных и белых продуктов, подобно полоскам зебры. Гречка и йогурты, молоко, которые в течение дня надо чередовать.

Полоска темная

Гречка отлично подходит для диетического питания и может быть великолепным помощником в нелегком деле похудения. Потеря веса гарантирована за счет стабилизации обменных процессов и улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

Гречку не рекомендуется готовить привычным для всех нас способом, чтобы не лишать крупу полезных элементов. Варить нельзя! Для диетического питания гречку необходимо просто заваривать кипятком на 8–10 часов. Лучше всего это делать на ночь.

Пропорции: на 1 стакан крупы 2 стакана воды. Если утром там осталась вода – смело сливайте ее.

Кроме того, в гречку обязательно надо добавлять немного сахара — тогда во время диеты вы не будете ощущать усталость или головную боль.

Диета "зебра": и вы легко сбросите 3 килограмма Pinterest.com

Что же можно в качестве добавки к гречневой каше и йогуртам? Фрукты, соки, орехи, мед. Сочетания этих продуктов могут быть самые разнообразные.

При покупке гречневой крупы предпочтение отдавайте нежареной — она имеет бледно-желтую окраску. Такая крупа не проходила высокотемпературную обработку и сохранила свои полезные свойства.

Полоска светлая

Важную роль в диете «Зебра» играют йогурт и кефир. Эти продукты богаты полезными бактериями, которые стимулируют процессы пищеварения и нормализуют микрофлору кишечника. Кроме того, они помогают ускорить процесс сжигания жировых отложений.

Дело в том, что эти молочные продукты увеличивают в организме количество особого гормона кальцитриола, который принуждает клетки к переработке жира. Этот же гормон позволяет уменьшить количество вновь усвояемых жиров.

Выбирая йогурт и кефир, отдавайте предпочтение натуральным и обезжиренным продуктам.

Диета «Зебра» предполагает дробное питание – 5–6 раз день. Вот как выглядит ее меню.

Диета "зебра": и вы легко сбросите 3 килограмма Pinterest.com

1-й завтрак: порция гречневой каши, 1 стакан чая.

2-й завтрак: 125 мл йогурта.

Обед: каша с молоком, чай или кофе.

Полдник: 1 стакан обезжиренного кефира и ржаной хлебец.

Ужин: порция гречневой каши, молоко или чай.

День второй

1-й завтрак: порция гречневой каши,1 стакан кофе.

2-й завтрак: 1 стакан кефира.

Обед: каша с молоком, 125 мл йогурта, чай.

Полдник: 250 мл питьевого йогурта, ржаной хлебец.

Ужин: порция гречневой каши, хлебец, чай.

На третий день повторите распорядок первого дня, а на четвертый – второго дня.

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