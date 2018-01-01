Информация в статье предназначена исключительно для родителей и опекунов детей до 1 года, в которых были обнаружены и подтверждены проблемы с пищеварением.

После рождения дети активно растут: набирается вес, развиваются органы и системы. Из-за этого у здоровых младенцев иногда возникают сложности с усвоением пищи, так называемые функциональные проблемы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Обычно это срыгивания (есть в 23-50% детей), кольки (в 20-40%), запор (в 15-20%), а также их сочетания.

Такие функциональные проблемы пищеварения обычно приводят к серьезному дискомфорту у ребенка. В свою очередь беспокойство и частый плач малыша становятся источником постоянного стресса для родителей.

Если в ребенка возникли функциональные проблемы ЖКТ, не стоит пассивно ждать, пока они пройдут. Однако и к лекарственным средствам прибегать тоже необязательно. Согласно мнению Европейского общества специалистов в области детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) правильная коррекция рациона малыша или мамы (диетотерапия) является более эффективной в борьбе с функциональными проблемами пищеварения.(1)

Лучшим для ребенка первого года жизни является грудное вскармливание, поэтому его следует продолжать, несколько откорректировав рацион мамы. При коликах и вздутиях: исключить из рациона аллергены и продукты, усиливающие газообразование (цельное молоко, кофе, шоколад, бобовые и т. д.). При запорах: потреблять достаточно продуктов со слабительным действием и богатых клетчаткой, пить достаточное количество воды.

В случае искусственного вскармливания суть диетотерапии заключается в переводе малыша на специальную детскую смесь после предварительной консультации с врачом-педиатром. Одной из таких специальных смесей может стать смесь Nutrilon Комфорт, которая является безопасным и доказанным решением для устранения функциональных проблем с пищеварением у детей без нарушения естественного развития ЖКТ.

Эффективность специальной смеси Nutrilon Комфорт было доказано по результатам клинического исследования, проведенного в 2018 году в 11 городах Украины. Во время исследования наблюдали за состоянием 297 детей в возрасте до 4 месяцев, которые имели проявления функциональных проблем ЖКТ. Эффект от применения смеси Nutrilon Комфорт было заметно уже через 1-2 недели, а через месяц симптомы полностью исчезли в 75,8% детей. В частности, запоры ― у 91%, кольки — в 83,2%, вздутие ― в 96% младенцев. При этом дети хорошо переносили смесь, набирали вес и росли.(1)

Как избавиться от колик и запоров у детей пресс-служба

Такая высокая эффективность специальной смеси Nutrilon Комфорт обусловлена ее уникальным составом. Кроме комплекса витаминов и минералов, необходимых для всестороннего роста и развития малыша; Омега-3/Омега-6 жирных кислот для развития мозга и зрения, данная смесь также содержит:

запатентованный комплекс GOS/FOS ― природный пребиотик, что делает стул более мягким и частым, похожим на стул детей на грудном вскармливании;

бета-пальмитиновая кислота ― уменьшает запоры и улучшает усвоение кальция;

100% сывороточный частично гидролизованный белок ― легче усваивается незрелой пищеварительной системой;

сниженный уровень лактозы ― существенно облегчает пищеварение.

Таким образом, функциональные проблемы с пищеварением у детей можно и нужно решать. Для малышей на грудном вскармливании нужно корректировать рацион мамы, при искусственном вскармливании ― переходить на специальную смесь, например, Nutrilon Комфорт, эффективность которой является клинически доказанной. Выбрав ее, вы поможете своему малышу эффективно избавиться от функциональных расстройств пищеварения и обеспечите его организм питательными веществами для нормального развития в том возрасте, когда закладываются основы его будущего здоровья.

1. Шадрін О.Г. Сучасні можливості дієтотерапії функціональних порушень ШКТ в дітей грудного віку // Здоров’я дитини. — 2018. — №3.

Ефективне усунення кольок та закрепів у малюків за допомогою дієтотерапії Как избавиться от колик и запоров у детей пресс-служба

Інформація у статті призначена виключно для батьків та опікунів малюків до 1 року, у яких були виявлені та підтверджені проблеми із травленням.

Після народження діти активно ростуть: набирається вага, розвиваються органи і системи. Через це у здорових немовлят інколи виникають складнощі із засвоєнням їжі, так звані функціональні проблеми шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Зазвичай це зригування (є у 23-50% дітей), кольки (у 20-40%), закрепи (у 15-20%), а також їхнє поєднання.

Такі функціональні проблеми травлення зазвичай призводять до серйозного дискомфорту у дитини. В свою чергу неспокій і частий плач малюка стають джерелом постійного стресу для батьків.

Якщо у дитини виникли функціональні проблеми ШКТ, не варто пасивно чекати, поки вони минуть.

Однак і до лікарських засобів вдаватися теж необов’язково. Згідно з думкою Європейського товариства спеціалістів у галузі дитячої гастроентерології, гепатології та харчування (ESPGHAN) правильна корекція раціону малюка або мами (дієтотерапія) є ефективнішою у боротьбі з функціональними проблемами травлення (1).

Найкращим для дитини першого року життя є грудне вигодовування, тож, його варто продовжувати, дещо відкоригувавши раціон мами. При кольках та здуттях: виключити з раціону алергени й продукти, що посилюють газоутворення (цільне молоко, каву, шоколад, бобові тощо). При закрепах: споживати достатньо продуктів із послаблюючою дією і багатих на клітковину, пити достатню кількість води.

У разі штучного вигодовування суть дієтотерапії полягає у переведенні малюка на спеціальну дитячу суміш після попередньої консультації з лікарем-педіатром. Одною з таких спеціальних сумішей може стати суміш Nutrilon Комфорт, яка є безпечним та доведеним рішенням для усунення функціональних проблем з травленням у дітей без порушення природного розвитку ШКТ.

Ефективність спеціальної суміші Nutrilon Комфорт було доведено за результатами клінічного дослідження, проведеного у 2018 році в 11 містах України. Під час дослідження спостерігали за станом 297 дітей віком до 4 місяців, які мали прояви функціональних проблем ШКТ. Ефект від застосування суміші Nutrilon Комфорт було помітно вже за 1-2 тижні, а за місяць симптоми повністю зникли у 75,8% дітей. Зокрема закрепи – у 91%, кольки – у 83,2%, здуття – у 96% немовлят. При цьому діти добре переносили суміш, набирали вагу та росли.1

Таку високу ефективність спеціальної суміші Nutrilon Комфорт зумовлено її унікальним складом. Крім комплексу вітамінів та мінералів, необхідних для всебічного росту та розвитку малюка; Омега-3/Омега-6 жирних кислот для розвитку мозку та зору, дана суміш також містить:

запатентований комплекс GOS/FOS — природний пребіотик, що робить випорожнення м’якшими і частішими, схожими на випорожнення дітей на грудному вигодовуванні;

бета-пальмітинову кислоту — зменшує закрепи і покращує засвоєння кальцію;

100% сироватковий частково гідролізований білок — легше засвоюється незрілою травною системою;

знижений рівень лактози — суттєво полегшує травлення.

Отже, функціональні проблеми з травленням у малюків можна і потрібно вирішувати. Для малюків на грудному вигодовуванні потрібно коригувати раціон мами, при штучному вигодовуванні ― переходити на спеціальну суміш, наприклад, Nutrilon Комфорт, ефективність якої є клінічно доведеною. Обравши її, ви допоможете своєму малюку ефективно позбутися функціональних розладів травлення і забезпечите його організм поживними речовинами для нормального розвитку у віці, коли закладаються основи його майбутнього здоров’я.

1. Шадрін О.Г. Сучасні можливості дієтотерапії функціональних порушень ШКТ в дітей грудного віку // Здоров’я дитини. — 2018. — №3.

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