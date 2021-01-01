Зняти не можна залишити: вибираємо між знімними і незнімними апаратами для корекції дитячої посмішки

Чи варто «мучити» дитину брекетами, або ж можна вирівняти зуби більш простими знімними конструкціями? І в якому віці час починати виправляти прикус? Масові рекламні кампанії клінік дедалі частіше ґрунтуються на концепціях «невидимого» лікування знімними пластинами. Невже це дійсно ефективно? Розбираємося з ортодонтом українсько-швейцарської стоматологічної клініки Porcelain Dent Андрієм Дмитренко.

Вирівнювання зубів варто починати до їх повної зміни на постійні

Чому вирівнювання зубів — така поширена процедура і діти не виростають з ідеально рівними зубами? Зуби всіх людей приблизно однакового розміру. Але розмір щелеп і можливість зубам у ці щелепи поміститися у всіх дуже різна. У сучасних дітей часто недостатньо розвинені верхні щелепи. Простіше кажучи, зуби не поміщаються. Щелепи бувають широкі, бувають вузькі — і вузькі набагато частіше. Але це можна виправити установкою апарату з розширення верхньої щелепи. І вік тут грає вкрай важливу роль.

Найчастіше вирівнювання зубів залежить від росту лицьового скелета. Оптимальний вік — від 7 до 9 років.

Я не прихильник працювати з дітьми 3-4 років без явних показань. Буває, що дитина дозріває трохи раніше, і можна приступати вже в 6 років; трапляється, що формування лицьового скелета завершується дещо пізніше — до 10 років. Але 99% випадків — це вік від 7 до 9 років, коли ще росте скелет і можна впливати на ситуацію за допомогою пластин. Після 12 років (і хоч до 60+) можна рухати зуби тільки брекетами або елайнерами, відштовхуючись від складності ситуації, стану ясен, щоки і тканин, які оточують зуб. Тому, щоб не проґавити момент, перший огляд ортодонта вкрай важливо проводити не пізніше, ніж у 5-6 років, на випадок формування асиметричних форм прикусу, які вимагають ранньої корекції.

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10-12 років — період зміни зубів, коли вирівнювання не проводять. Молочні вже слабкі й випадають, постійні ще не готові до подібних маніпуляцій — у них поки не сформована коренева система. Апарати з розширення верхньої щелепи, якими працюють у діапазоні віку від 7 до 9 років, встановлюються тільки на молочні зуби і не торкаються постійних, але при цьому працюють над тим, щоб саме у постійних зубів у майбутньому було достатньо місця.

Порівнюємо знімні й незнімні системи

Я як ортодонт не рекомендую знімні системи і є прихильником незнімних. Поясню свою точку зору порівнянням основних показників.

Рідко трапляються випадки, коли ми вибираємо знімну апаратуру через неможливість поставити незнімну. Це буває на нижній щелепі, і така пластика здебільшого грає роль протеза: наприклад, коли дитині видалили молочні зуби через карієс та його ускладнення і потрібно походити з пластиною, поки не проріжуться постійні зуби, щоб не відбулася деформація і колапс зубного ряду.

Що являє собою незнімний апарат Марко Росса

Окремо хочеться зупинитися на популярній модифікації незнімного апарату з розширення верхньої щелепи, який часто називають апаратом Марко Росса. По суті, італійський лікар Марко Росса не створював новий унікальний винахід, а модифікував класичний апарат Хаас. Його модифікацію ми вже більше восьми років використовуємо у своїй практиці.

Це апарат із розширення й стимуляції росту верхньої щелепи, який ставиться безпосередньо на верхні зуби. Апарат ефективний і дозволяє розширити верхню щелепу мінімум на 4 мм, а частіше значно більше.

Апарат Марко Росса встановлюється на верхні зуби, але по факту стимулює зростання обох щелеп, адже у нижній щелепі з'являється досить вільного простору для природного зростання, і язик дитини, як «пластина», яка завжди з нами, допоможе нам у зростанні нижньої щелепи.

Що краще ми зможемо простимулювати зростання щелепи, то більше місця буде для постійних зубів дитини.

Психосоціальна адаптація до апарату проходить легко: діти швидко звикають його носити, інші діти в школах теж звикли до того, що багато хто носить різного роду пластини. Зі складнощів — спочатку діти можуть мати проблеми з дикцією і вимовою, або по-простому «шепелявити», поки язик не звикне. Але оскільки мовна зона, передня третина піднебіння, не перекрита, то дикція вирівнюється за 10 днів. Але якщо запланований важливий виступ, то встановлення краще відкласти. Голос, тембр і так далі — розширювач не змінює.

Жодних незручностей і з режимом харчування: лише перші дні рекомендована тільки м'яка їжа, але далі обмежень немає.

Курс лікування в середньому триває від 8 до 12 місяців і коригується по ситуації. А результат — розширення від 4 до 10 мм.

Для мене як лікаря вибір очевидний. У далекі радянські часи стоматологи ставили виключно знімні пластмасові пластини. Але в сучасному світі медицина йде вперед і робить вибір на користь незнімної апаратури для стимуляції росту верхньої і нижньої щелепи. У неї є ряд переваг і практично немає недоліків. Різниця у вартості між знімною і незнімної конструкцією може становити близько 10-15%. Не так суттєво, коли важливий результат.

​ Фото Porcelain Dent

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