Хруст в суставах у детей: что делать

Стоит ли паниковать, если у ребенка хруст в суставах.

Хруст в суставах у детей: когда начинать паниковать depositphotos.com

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Хруст в суставах у детей встречается нередко, и многие родители, услышав его начинают паниковать. Ivona решила выяснить, что является причиной хруста в суставах и когда стоит обратиться к врачу.

Хруст в суставах у детей: причины

Хруст в суставах детей вызывает большие беспокойства, поскольку многие думают, что у детей что-то ломается. Однако, по данным ученых, звук хруста вызывает скопление пузырьков газа в синовиальной жидкости. Поэтому в моменты перерастяжения суставной сумки или резкого движения, газы собираются в пузырьки и лопаются, что сопровождается хлопками.

Основные причины, почему у ребенка хрустят суставы:

Связочный аппарат не развит. По мере взросления симптомы проходят.

Дисплазия соединительной ткани. К этому приводит дефицит компонентов, из которых строится соединительная ткань.

Недостаток внутрисуставной жидкости. Это приводит к ухудшению скольжения и вызывает щелки и поскрипывание.

Что делать, если у ребенка хрустят суставы: когда стоит обращаться к врачу

Родителям не стоит беспокоится из-за хруста суставов у детей, если хруст не вызывает боли у ребенка. Это свидетельствует о взрослении ребенка и формировании его опорно-двигательной системы.

Хруст в суставах: тревожные симптомы

К врачу стоит обратиться, если:

хрустит только определенный сустав (тазобедренный, плечевой, коленный),

слышны щелчки при выполнении разгибательных и сгибательных движений,

хруст в тазобедренных суставах сочетается с асимметрией кожных складок на ножках, а бедра разводятся с трудом (это говорит о подвывихе или вывихе бедра),

хруст продолжается протяжении длительное время,

при пассивных или активных движениях хруст сопровождается беспокойством ребенка или плачем,

хруст сочетается с припуханием и покраснением кожи.

Профилактика болезней суставов

Чтобы у ребенка не появились серьезные заболевания суставов, стоит принимать профилактические меры.

Профилактика хруста в суставах:

Следить, чтобы ребенок не поднимал большие грузы, а также за его физической нагрузкой. Спортивные танцы и хоккей стоит заменить катанием на велосипеде и плаванием. Однако не стоит совсем лишать ребенка нагрузки. Добавить в питание ребенка блюда, богатые кальцием (молочные продукты, изделия из творога, рыбу). Давать ребенку больше пить, поскольку вода стимулирует выработку жидкости внутри суставов.

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