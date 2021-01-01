Хруст в суставах у детей: что делать
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Хруст в суставах у детей встречается нередко, и многие родители, услышав его начинают паниковать. Ivona решила выяснить, что является причиной хруста в суставах и когда стоит обратиться к врачу.
Хруст в суставах у детей: причины
Хруст в суставах детей вызывает большие беспокойства, поскольку многие думают, что у детей что-то ломается. Однако, по данным ученых, звук хруста вызывает скопление пузырьков газа в синовиальной жидкости. Поэтому в моменты перерастяжения суставной сумки или резкого движения, газы собираются в пузырьки и лопаются, что сопровождается хлопками.
Основные причины, почему у ребенка хрустят суставы:
- Связочный аппарат не развит. По мере взросления симптомы проходят.
- Дисплазия соединительной ткани. К этому приводит дефицит компонентов, из которых строится соединительная ткань.
- Недостаток внутрисуставной жидкости. Это приводит к ухудшению скольжения и вызывает щелки и поскрипывание.
Что делать, если у ребенка хрустят суставы: когда стоит обращаться к врачу
Родителям не стоит беспокоится из-за хруста суставов у детей, если хруст не вызывает боли у ребенка. Это свидетельствует о взрослении ребенка и формировании его опорно-двигательной системы.
Хруст в суставах: тревожные симптомы
К врачу стоит обратиться, если:
- хрустит только определенный сустав (тазобедренный, плечевой, коленный),
- слышны щелчки при выполнении разгибательных и сгибательных движений,
- хруст в тазобедренных суставах сочетается с асимметрией кожных складок на ножках, а бедра разводятся с трудом (это говорит о подвывихе или вывихе бедра),
- хруст продолжается протяжении длительное время,
- при пассивных или активных движениях хруст сопровождается беспокойством ребенка или плачем,
- хруст сочетается с припуханием и покраснением кожи.
Профилактика болезней суставов
Чтобы у ребенка не появились серьезные заболевания суставов, стоит принимать профилактические меры.
Профилактика хруста в суставах:
- Следить, чтобы ребенок не поднимал большие грузы, а также за его физической нагрузкой. Спортивные танцы и хоккей стоит заменить катанием на велосипеде и плаванием. Однако не стоит совсем лишать ребенка нагрузки.
- Добавить в питание ребенка блюда, богатые кальцием (молочные продукты, изделия из творога, рыбу).
- Давать ребенку больше пить, поскольку вода стимулирует выработку жидкости внутри суставов.
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