ТОП-5 опасных продуктов, которые мы едим каждый день
Шпроты
В продукте содержится канцерогенное вещество бензпирен, которое накапливается в организме и может привести к негативным последствиям. Интересно, что шпроты, приготовленные с использованием жидкого дыма, содержат значительно меньше бензипрена — 1 мкг., тогда как шпроты холодного копчения — 5 мкг., а горячего — 8 мкг. вредного вещества. Для того, чтобы бензипрен быстрее вывелся из организма, есть шпроты лучше с зеленью
Арахис
Как оказалось и с арахисом не всё так просто. В него вживляется ген петунии, который позволяет сохраняться продукту длительное время. Кстати, насекомые арахис не едят, хотя это может быть связано с обилием соли, например.
Леденцы
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Леденцы очень калорийные, так как в них большое количество сахара. Потому они опасны для людей с лишним весом, а также вызывают кариес.
Молочные продукты длительного срока хранения
Считается, что если молоко хранится до 2 недель - это приемлемо. А вот если больше — значит, в упаковке есть антибиотики.
Сладкие газированные напитки
Газировка - это микс сахара, химии и газов. Такой коктейль максимально быстро распределяет по организму вредные вещества, влияет на вес, состояние зубов и кожи. Литр сладкой газировки обеспечивает суточную потребность в калориях среднестатистического человека с не очень активным образом жизни.
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Полная версия правил
Арахис-100 гривен килограмм.
Леденцы-100 гривен килограмм.
Молочные продукты-30 гривен литр.
Газированные напитки-15 гривен литр.
Мало кто сможет себе позволить жрать всё это ежедневно. :-)