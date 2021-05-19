Оказалось, что не все продукты, которые мы любим есть ежедневно безопасны. Собрали ТОП-5 самых вредных.

Топ 5 опасных продуктов, которые мы едим каждый день Pinterest

Шпроты

В продукте содержится канцерогенное вещество бензпирен, которое накапливается в организме и может привести к негативным последствиям. Интересно, что шпроты, приготовленные с использованием жидкого дыма, содержат значительно меньше бензипрена — 1 мкг., тогда как шпроты холодного копчения — 5 мкг., а горячего — 8 мкг. вредного вещества. Для того, чтобы бензипрен быстрее вывелся из организма, есть шпроты лучше с зеленью

Арахис

Как оказалось и с арахисом не всё так просто. В него вживляется ген петунии, который позволяет сохраняться продукту длительное время. Кстати, насекомые арахис не едят, хотя это может быть связано с обилием соли, например.

Леденцы

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Леденцы очень калорийные, так как в них большое количество сахара. Потому они опасны для людей с лишним весом, а также вызывают кариес.

Молочные продукты длительного срока хранения

Считается, что если молоко хранится до 2 недель - это приемлемо. А вот если больше — значит, в упаковке есть антибиотики.

Сладкие газированные напитки

Газировка - это микс сахара, химии и газов. Такой коктейль максимально быстро распределяет по организму вредные вещества, влияет на вес, состояние зубов и кожи. Литр сладкой газировки обеспечивает суточную потребность в калориях среднестатистического человека с не очень активным образом жизни.

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