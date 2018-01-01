Статья для родителей и опекунов детей грудного возраста, у которых были обнаружены проблемы с пищеварением.

После рождения малыш адаптируется к новым условиям жизни: новому окружению, новой еде. Все системы детского организма созревают и совершенствуются. В связи с определенной незрелостью пищеварительной системы в начале жизни у детей могут возникать проблемы функционального характера: колики, запоры и вздутие.

Функциональные колики ― одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются малыши. От других эпизодов дискомфорта пищеварения их можно отличить с помощью правила — в течение не менее 1 недели малыш громко и пронзительно кричит больше 3-х часов подряд, чаще 3-х раз в неделю. При наличии вздутия — после кормления малыш начинает плакать, его лицо краснеет, а животик становится твердым. При запорах малыш опорожняется с большими интервалами во времени (по сравнению с возрастной и индивидуальной нормами), может изменяться консистенция стула. В любом случае для правильной диагностики и исключения более серьезных проблем необходимо проконсультироваться с педиатром.

Функциональные проблемы пищеварения являются проявлением возрастных особенностей ребенка. Однако они могут стать причиной дискомфорта для малыша и серьезного стресса для родителей. Через частый плач ребенка в родителей нарушается сон, часто возникает чувство тревоги и раздражения.

Как бороться с коликами, вздутием и запорами у малышей пресс-служба

Диетотерапия — эффективное решение проблем с пищеварением у малыша

Согласно мнению европейского общества специалистов в области детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN), диетотерапия является эффективным способом помощи малышу. Она помогает решить проблемы с пищеварением естественным путем, не препятствуя формированию собственной микрофлоры малыша.

В чем суть диетотерапии? Если ваш малыш на грудном вскармливании ― нужно откорректировать рацион питания мамы. При коликах и вздутиях: исключить из рациона аллергены и продукты, усиливающие газообразование (цельное молоко, кофе, шоколад, бобовые и т. д.). При запорах: потреблять достаточно продуктов со слабительным действием и богатых клетчаткой, пить достаточное количество воды. При отсутствии грудного вскармливания — нужно подобрать специальную детскую молочную смесь, обязательно проконсультировавшись с врачом.

Специальная молочная смесь Nutrilon Комфорт помогает эффективно устранить наиболее распространенные функциональные расстройства пищеварения благодаря содержанию пребиотиков GOS/FOS (9:1 в дозе 0,8 г/100 мл), бета-пальмитиновой кислоты, частично гидролизованного сывороточного белка и уменьшенном уровню лактозы. Благодаря своей доказанной эффективности1 Nutrilon Комфорт является рекомендацией Ассоциации педиатров-гастроэнтерологов и нутрициологов в Украине.

Как бороться с коликами, вздутием и запорами у малышей пресс-служба

Также смесь Nutrilon Комфорт содержит необходимый набор нутриентов для нормального развития детей раннего возраста, а именно:

Специальный комплекс IQ Pro с жирными кислотами АА и DНА — способствует нормальному развитию нервной системы, мозга и сетчатки глаза.

с жирными кислотами АА и DНА — способствует нормальному развитию нервной системы, мозга и сетчатки глаза. Сбалансированный набор с более 30 витаминов, минералов и микроэлементов ― соответствует потребностям детей раннего возраста в питательных веществах1 и способствует нормальному развитию организма, в частности и органов пищеварительной системы.

С функциональными проблемами пищеварения не нужно мириться — малышу можно помочь с помощью диетотерапии. Выбрав для малыша смесь Nutrilon Комфорт, Вы будете способствовать его комфортному пищеварению без колик, запоров и вздутия.

1 Шадрін О.Г. Сучасні можливості дієтотерапії функціональних порушень ШКТ в дітей грудного віку // Клінична періатрія. — 2018. — №3.

НЕбезпорадні батьки: як боротися з кольками, здуттями та закрепами у малюків

Стаття для батьків і опікунів дітей грудного віку, у яких були виявлені проблеми з травленням

Після народження малюк адаптується до нових умов життя: нового оточення, нової їжі. Усі системи дитячого організму дозрівають і вдосконалюються. Через певну незрілість травної системи на початку життя у малюків можуть виникати проблеми функціонального характеру: кольки, закрепи і здуття.

Функціональні кольки – одна з найчастіших проблем, з якою стикаються малюки. Від інших епізодів дискомфорту травлення їх можна відрізнити за допомогою правила — протягом не менше 1 тижня малюк голосно і пронизливо кричить більше 3-х годин поспіль, частіше 3-х разів на тиждень. У разі наявності здуття ―після годування малюк починає плакати, його обличчя червоніє, а животик стає твердим. При закрепах малюк спорожняється з більшими інтервалами у часі (порівняно з віковою та індивідуальною нормами), може змінюватися консистенція випорожнень. У будь-якому разі для правильної діагностики та виключення більш серйозних проблем необхідно проконсультуватись з педіатром.

Функціональні проблеми травлення є проявом вікових особливостей дитини. Проте вони можуть стати причиною дискомфорту для малюка та серйозного стресу для батьків. Через частий плач дитини у батьків порушується сон, часто виникає відчуття тривоги та роздратування.

Дієтотерапія – ефективне рішення проблем з травленням у малюка

Згідно з думкою Європейського товариства спеціалістів у галузі дитячої гастроентерології, гепатології та харчування (ESPGHAN), дієтотерапія є ефективним способом допомоги малюку. Вона допомагає вирішити проблеми з травленням природнім шляхом, не перешкоджаючи формуванню власної мікрофлори малюка.

У чому суть дієтотерапії? Якщо ваш малюк на грудному вигодовуванні — слід відкоригувати раціон харчування мами. При кольках та здуттях: виключити з раціону алергени й продукти, що посилюють газоутворення (цільне молоко, каву, шоколад, бобові тощо). При закрепах: споживати достатньо продуктів із послаблюючою дією і багатих на клітковину, пити достатню кількість води. За умови відсутності грудного вигодовування ― потрібно підібрати спеціальну дитячу молочну суміш, обов’язково проконсультувавшись з лікарем.

Спеціальна молочна суміш Nutrilon Комфорт допомагає ефективно усунути найпоширеніші функціональні розлади травлення та комфортно засвоювати їжу завдяки вмісту пребіотиків GOS/FOS (9:1 у дозі 0,8 г/100 мл), бета-пальмітинової кислоти, частково гідролізованого сироваткового білку та зменшеному рівню лактози. Завдяки своїй доведеній ефективності1 Nutrilon Комфорт є рекомендацією Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів в Україні.

Також молочна суміш Nutrilon Комфорт містить необхідний набір нутрієнтів для нормального розвитку дітей раннього віку, а саме:

Запатентовану формулу GOS/FOS ― сприяє зміцненню імунітету дітей і розвитку корисної мікрофлори.

Спеціальний комплекс IQ Pro з жирними кислотами АА та DНА — сприяє нормальному розвитку нервової системи, мозку та сітківки ока.

Збалансований набір із понад 30 вітамінів, мінералів та мікроелементів — відповідає потребам дітей раннього віку у поживних речовинах та сприяє нормальному розвитку організму, зокрема й органів травної системи.

З функціональними проблемами травлення не потрібно миритися – малюку можливо допомогти за допомогою дієтотерапії. Обравши для малюка суміш Nutrilon Комфорт, Ви сприятимете його комфортному травленню без кольок, закрепів і здуття.

1 Шадрін О.Г. Сучасні можливості дієтотерапії функціональних порушень ШКТ в дітей грудного віку // Клінична періатрія. — 2018. — №3 .

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.