Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

16-летнюю дочь Поляковой экстренно госпитализировали

Комментариев: 3
Старшая дочь популярной исполнительницы Оли Поляковой 16-летняя Маша Полякова попала в больницу с подозрением на аппендицит.

16-летнюю дочь Поляковой экстренно госпитализировали
16-летнюю дочь Поляковой экстренно госпитализировали
instagram.com/mashapolyakova

Читай также: Юлия Санина пожаловалась на ревнивого мужа

Звездная дочь Маша Полякова находится в больнице под капельницей. Об этом девушка рассказала на своей странице в Инстаграм, разместив видео, снятое в карете скорой помощи, а потом в палате. По словам Маши, ее забрали в больницу из-за того, что воспалился аппендикс.

«Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустно как-то. Кто хочет прийти?», - поинтересовалась Маша.

Также Полякова опубликовала забавный видеоролик, где показала, как развлекается в больнице. Судя по всему, девочка не настроена унывать и веселится в палате, танцуя с капельницей.

Поклонники пожелали Маше Поляковой скорейшего выздоровления, написав подбадривающие слова:

«Выздоравливай, Маруся».

«Какая позитивная девочка! Выздоравливай!»

«Всегда на позитиве, так держать!»

«Машуль, выздоравливай скорее».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Маша Полякова, Маша Полякова 2020, Маша Полякова видео, Маша Полякова инстаграм, Маша Полякова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  11.03.2021, 10:21
Оценка:  0
гость
скоко бабла заплатила мама за рекламу?
сильвер36    11.03.2021, 10:18
Оценка:  0
сильвер36
афигеть, шож теперь будет
мидори    11.03.2021, 09:14
Оценка:  +1
мидори
как там дела у собак кошек или крыс в семье поляковой? так же не мешало бы узнать о состоянии здоровья тараканов..очень нужная инфа знаете ли!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь