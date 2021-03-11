16-летнюю дочь Поляковой экстренно госпитализировали
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Звездная дочь Маша Полякова находится в больнице под капельницей. Об этом девушка рассказала на своей странице в Инстаграм, разместив видео, снятое в карете скорой помощи, а потом в палате. По словам Маши, ее забрали в больницу из-за того, что воспалился аппендикс.
«Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустно как-то. Кто хочет прийти?», - поинтересовалась Маша.
Также Полякова опубликовала забавный видеоролик, где показала, как развлекается в больнице. Судя по всему, девочка не настроена унывать и веселится в палате, танцуя с капельницей.
Поклонники пожелали Маше Поляковой скорейшего выздоровления, написав подбадривающие слова:
«Выздоравливай, Маруся».
«Какая позитивная девочка! Выздоравливай!»
«Всегда на позитиве, так держать!»
«Машуль, выздоравливай скорее».
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