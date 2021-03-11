Старшая дочь популярной исполнительницы Оли Поляковой 16-летняя Маша Полякова попала в больницу с подозрением на аппендицит.

16-летнюю дочь Поляковой экстренно госпитализировали instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова находится в больнице под капельницей. Об этом девушка рассказала на своей странице в Инстаграм, разместив видео, снятое в карете скорой помощи, а потом в палате. По словам Маши, ее забрали в больницу из-за того, что воспалился аппендикс.

«Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустно как-то. Кто хочет прийти?», - поинтересовалась Маша.

Также Полякова опубликовала забавный видеоролик, где показала, как развлекается в больнице. Судя по всему, девочка не настроена унывать и веселится в палате, танцуя с капельницей.

Поклонники пожелали Маше Поляковой скорейшего выздоровления, написав подбадривающие слова:

«Выздоравливай, Маруся». «Какая позитивная девочка! Выздоравливай!» «Всегда на позитиве, так держать!» «Машуль, выздоравливай скорее».

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