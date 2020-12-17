17.12.2020 - COMFY сообщает о старте благотворительной кампании "Я БУДУ..!" в поддержку подопечных БФ KIDDO.

COMFY начали благотворительную кампанию "Я БУДУ..!" и удвоят собранные средства Пресс-служба

С сегодняшнего дня на сайте COMFY.UA началась благотворительная кампания “Я БУДУ..!“. Проект создан в поддержку Благотворительного Фонда Kiddo, который сейчас оказывает адресную помощь 370 тяжелобольным детям, в том числе с хроническими заболеваниями. Цель кампании - оказывать системную денежную помощь для покрытия ежемесячных расходов на лечение, благодаря которому они могут полноценно жить.

“Я БУДУ..!“ - это история о обычных детей. Они живут нормальной жизнью. Ходят в школу, играют с друзьями, имеют любимые увлечения. Имеют обычные для детей мечты - стать архитектором, учителем, блогером... Но бывает, что в этих историях все решают лекарства. Небольшое условие, которое сопровождает ребенка в течение длительного пути. Обязательные лекарства, без которых ребенок не может нормально жить.

Приобщиться к благотворительному проекту может каждый неравнодушный, перечислив любую сумму через платформу проекта. COMFY также присоединяется и ежемесячно будет удваивать собранные средства.

COMFY - первый омниканальний ритейлер бытовой техники и гаджетов в Украине, самый эффективный ритейлер в отрасли. COMFY.UA входит в топ-5 крупнейших онлайн-игроков рынка. Благотворительному Фонду KIDDO оказывает помощь с 2014 года.

KIDDO - благотворительный фонд, с 2012 года оказывает адресную помощь тяжелобольным детям. Фонд закупает необходимые медикаменты, в том числе и те, которые недоступны в Украине. В 2020 году собрали и предоставили помощь на сумму более 14 млн. гривен.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

COMFY розпочали благодійну кампанію “Я БУДУ..!“ та подвоять зібрані кошти.

17.12.2020 – COMFY повідомляє про старт благодійної кампанії “Я БУДУ..!“ на підтримку підопічних БФ KIDDO.

Відсьогодні на сайті COMFY.UA розпочалась благодійна кампанія “Я БУДУ..!“. Проект створено на підтримку Благодійного Фонду Kiddo, який наразі надає адресну допомогу 370 важкохворим дітям, в тому числі з хронічними захворюваннями. Мета кампанії – надавати системну грошову допомогу дітям для покриття щомісячних витрат на лікування, завдяки якому вони можуть повноцінно жити.

“Я БУДУ..!“ - це історія про звичайних дітей. Вони живуть нормальним життям. Ходять до школи, грають із друзями, захоплюються. Мають звичайні для дітей мрії – стати архітектором, вчителем, блогером… Та буває, що в цих історіях все вирішують ліки. Невеличка умова, яка супроводжує дитину протягом довготривалого шляху. Обов’язкові ліки, без яких дитина не може нормально жити.

Долучитися до благодійного проекту може кожен небайдужий, переказавши будь-яку суму через платформу проекту. COMFY також долучається і щомісяця буде подвоювати зібрані кошти.

COMFY — перший омніканальний рітейлер побутової техніки та гаджетів в Україні, найефективніший рітейлер в галузі. COMFY.UA входить в топ-5 найбільших онлайн-гравців ринку. Благодійному Фонду KIDDO надає допомогу з 2014 року.

KIDDO – благодійний фонд, з 2012 року надає адресну допомогу важкохворим дітям. Фонд закуповує необхідні медикаменти, зокрема й ті, які недоступні в Україні. У 2020 році зібрали та надали допомогу на суму більше 14 млн. гривень.