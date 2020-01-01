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Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные "сюрпризы" в веревочных парках

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Ведущий Нового канала чуть не покалечился во время расследования.
Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные "сюрпризы" в веревочных парках
Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные "сюрпризы" в веревочных парках
pinerest.com

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Расследование журналистов «Тайного агента» (Новый канал) продолжаются. На этой неделе Валентин Чернявский вместе с экспертом по строительству веревочных парков Павлом Тетерой проверили одну из трасс в столичном парке развлечений.

– Инструкторы надели на нас снаряжение и провели краткий инструктаж, – рассказывает журналист. – В начале трассы мы обнаружили, что крепление на дереве – очень низкое. Его должны перевешивать, ведь дерево растет, и на него увеличивается нагрузка.

Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные
Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные "сюрпризы" в веревочных парках
Пресс-служба

А еще Валентин с Павлом нашли ржавые и с нарушенной структурой тросы. Которые могут в любой момент оборваться.

– На нашем пути были и сухие деревья, – рассказывает агент. – Представляете, к мертвым деревьям крепились островки отдыха. Находиться на них опасно, ведь дерево может упасть и потянуть за собой людей.

Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные
Поврежденные тросы и мертвые деревья: опасные "сюрпризы" в веревочных парках
Пресс-служба

Чтобы отдых в веревочном парке принес вам удовольствие, а не поломанные конечности, обратите внимание на:

  •  Снаряжение не может крепиться на сухих деревьях.
  • Страховочный трос не может быть ржавым и с дефектами.
  • Возраст инструктора – не менее 18 лет.

Включайте программу «Тайный агент» по понедельникам в 17:50 на Новом канале.

Ранее мы писали, как прыгать на батуте и не травмироваться. 

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Теги: веревочный парк, детская безопасность
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