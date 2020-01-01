Узнайте, что нужно делать.

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Знакомая многим родителям картина: у малыша высокая температура, рвота, интоксикация, ужасный запах ацетона изо рта. Ivona расскажет, почему повышается ацетон и что делать.

Причины ацетона у детей:

Нарушение обменных процессов в организме: неправильное питание, отсутствие сбалансированного содержания в ежедневном рационе белков, жиров и углеводов;

Высокие физические нагрузки,стресс. Плавание, танцы, футбол, ежедневные прогулки на свежем воздухе – все это считается умеренными и необходимыми для детского организма физическими нагрузками;

Следствие сахарного диабета или заболевания почек;

Вирусные,бактериальные инфекции;

Как сбить ацетон у ребенка pinterest

Дыхание пахнет как кислые яблоки.

Моча с очень сильным запахом. Когда ацетон выходит через мочу, он выделяет сильный запах.

Сонливость, отсутствие аппетита, тошнота, бледность и рвота. Это связано с очень низким уровнем глюкозы в крови (гипогликемия) как у здоровых, так и у детей с диабетом.

Сухой язык, расстройства пищеварения и раздражительность. Это связано с очень высоким уровнем глюкозы в крови (гипергликемия). Это происходит исключительно у детей с диабетом, особенно у детей с инсулинозависимым типом . Это из-за недостатка инсулина, или они получают меньше, чем нужно.

В каком возрасте повышается ацетон:

Доктор Комаровский отмечает, что ацетона не бывает до года, потому что есть активные ферменты, расщепляющие кетон. Я бы даже сказал не до года, а до десяти месяцев. После десяти месяцев ситуация уже возможна.

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Чаще всего ацетон встречается у детей от десяти месяцев до четырех-пяти лет. После пяти лет - это большая редкость, хотя бы потому, что уже и печень подросла, и мышечная масса больше, то есть уже появились те самые запасы гликогена.



Как сбить ацетон у ребенка pinterest

Как снизить ацетон у ребенка:



Одним из самых популярных народных средств является отвар изюма. Приготовить его очень просто. Всего 1 ст.л ложка изюма и 1 стакан кипятка.



Также для того, чтобы снизить ацетон рекомендуют рассасывать мед. Но стоит обращаться внимание не гликемический индекс, чем он выше, тем сахар будет быстрее усваиваться. Лучше всего выбирать цветочный мед.

Если лечение помогает, малыш начнет мочиться каждые 1,5-2 часа. Перед сном и утром сделайте тест на ацетон. Ночью ребенок не пьет, поэтому сахар падает. Если ребенок не ходил в туалет дольше 6 часов, вызывайте “скорую“. Другие поводы бить тревогу - сухой язык и плач без слез.

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