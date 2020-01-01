Приучать к правильному питанию нужно с детства.

Питание для детей во время карантина: что нужно знать Pinterest.com

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Во время вынужденного пребывания дома в связи с карантином из-за коронавируса велик шанс есть много вредного. Не стоит забывать, что в этот период важно, чтобы организм получал все необходимые элементы. Диетолог Наталия Самойленко рассказала о правилах питания для детей во время карантина.

Почему важно прививать привычки здорового питания детям:

это влияет на правильное физическое развитие;

дети меньше болеют, даже самые банальные простудные заболевания возникают реже;

это повышает уровень интелектуальных возможностей;

сильное и правильно развитое тело помогает ребенку чувствовать себя уверенно среди сверстников — это залог психического благополучия.⠀

Питание для детей во время карантина: что нужно знать Pinterest.com

На что обратить внимание:⠀

В первую очередь для детей важен режим дня. Особенно это касается питания!

Детям младшего и среднего школьного возраста подойдет кратность рациона 5 раз, более старшим детям можно предложить 4-х кратную модель рациона. Очень важно, чтобы промежутки между едой были чистыми, они составляют 2,3-3 часа. Не давайте в это время детям перекусы, бутербродики, конфетки.

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Каждый прием пищи очень важен для здоровья ребенка! Если в семье пропуск завтрака — это норма, то, к сожалению, риск развития ожирения и сопутствующих заболеваний у них высоки.

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Обед — не менее важный прием прием пищи: он должен быть максимально плотным и сытным. Ужин нужно сделать самым легким приемом пищи, ужинайте не позже, чем за 2 часа до сна.

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Помните про правила пищевой пирамиды. Вот что должно входить в рацион ребенка в течение дня:⠀

Овощи — 35-40 % всей пищи в сутки;

Фрукты, каши, хлеб (цельнозерновой) — 30-35 % всей пищи в сутки;

Мясо, рыба, яйца, молочные продукты — 20-25 %

Полезные жиры (масла преимущественно растительные (оливковое, льняное, тыквенное, кунжутное), орехи (кроме арахиса и кешью), семечки (не жаренные), полезные сладости — 5-10 %.

Ранее мы писали, чем заняться с детьми на карантине.