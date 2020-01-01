Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Питание для детей во время карантина: что нужно знать

Комментариев: 0
Приучать к правильному питанию нужно с детства.
Питание для детей во время карантина: что нужно знать
Питание для детей во время карантина: что нужно знать
Pinterest.com

Читай также: ТОП-6 книг от Сергея Притулы для детей

Во время вынужденного пребывания дома в связи с карантином из-за коронавируса велик шанс есть много вредного. Не стоит забывать, что в этот период важно, чтобы организм получал все необходимые элементы. Диетолог Наталия Самойленко рассказала о правилах питания для детей во время карантина. 

Почему важно прививать привычки здорового питания детям:

  • это влияет на правильное физическое развитие;
  • дети меньше болеют, даже самые банальные простудные заболевания возникают реже;
  • это повышает уровень интелектуальных возможностей;
  • сильное и правильно развитое тело помогает ребенку чувствовать себя уверенно среди сверстников — это залог психического благополучия.⠀

Питание для детей во время карантина: что нужно знать
Питание для детей во время карантина: что нужно знать
Pinterest.com

На что обратить внимание:

В первую очередь для детей важен режим дня. Особенно это касается питания!

Детям младшего и среднего школьного возраста подойдет кратность рациона 5 раз, более старшим детям можно предложить 4-х кратную модель рациона. Очень важно, чтобы промежутки между едой были чистыми, они составляют 2,3-3 часа. Не давайте в это время детям перекусы, бутербродики, конфетки.

Каждый прием пищи очень важен для здоровья ребенка! Если в семье пропуск завтрака — это норма, то, к сожалению, риск развития ожирения и сопутствующих заболеваний у них высоки.

Обед — не менее важный прием прием пищи: он должен быть максимально плотным и сытным. Ужин нужно сделать самым легким приемом пищи, ужинайте не позже, чем за 2 часа до сна.

Помните про правила пищевой пирамиды. Вот что должно входить в рацион ребенка в течение дня:⠀

  • Овощи  — 35-40 % всей пищи в сутки;
  • Фрукты, каши, хлеб  (цельнозерновой) — 30-35 % всей пищи в сутки;
  • Мясо, рыба, яйца, молочные продукты  — 20-25 %
  • Полезные жиры (масла преимущественно растительные (оливковое, льняное, тыквенное, кунжутное), орехи (кроме арахиса и кешью), семечки (не жаренные), полезные сладости — 5-10 %.

Ранее мы писали, чем заняться с детьми на карантине. 

Поделись:
Теги: питание, карантин, детское питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь