Как помочь грудничку при запорах

Советы и рекомендации врачей о помощи грудничкам во время запоров.

Запор – это нарушение работы кишечника, которое появляется в виде затруднения, задержки дефекации или недостаточного опорожнения кишечника. Запоры являются одной из основных проблем у новорожденных детей. Всем известно, что материнское молоко имеет оптимальный баланс жира и белка, содержит лактулозу (природный пробиотик), которая способствует тому, что стул у малыша почти всегда мягкий – даже если опорожнение кишечника не происходило в течение нескольких дней. При искусственном вскармливании ребенок более склонен к запорам так, как смесь труднее усваивается организмом, чем грудное молоко в результате чего опорожнение может быть усложненным.

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Существуют некоторые признаки, по которым можно определить запор у грудничка:

стул похож на твердые шарики или комковатые массы, которые с трудом продвигаются по кишечнику;

ребенок капризничает, плохо спит, наблюдается отсутствие аппетита;

задержка стула составляет уже более трех дней;

при попытках опорожнения кишечника малыш стучит ножками, плачет, сжимает кулачки;

животик малыша стал твердым и вздутым, отходят газы, но стула нет.

Конечно, причины и характер запоров у грудничка может правильно определить только специалист. Задержка стула может быть свидетельством как какой-либо патологии, так и просто формирования функций внутренних органов. Ведь в первые месяцы жизни у новорожденного только налаживается согласованная работа всех систем организма, и этот сложный процесс не может проходить без сбоев и определенных сложностей. Также кормящей маме важно придерживаться особого рациона питания для того, чтобы предотвратить появление запоров у малыша:

пища мамы должна быть разнообразной;

стараться употреблять меньше крепящих продуктов – сыр, орехи, грубая клетчатка.

пить побольше кисломолочных продуктов – ряженка, кефир, простокваша.

исключить из рациона аллергенные продукты – кофе, шоколад, мед, морепродукты.

Как справиться с запорами у маленьких детей Getty Images

При нормальных условиях кишечник у грудного ребенка до нескольких недель жизни должен опорожняться 3-4 раза в течение дня. К 4-6 неделям стул реже 1 раза в сутки может говорить о недополучении молока. С 4-6 недель до введения прикорма на грудном вскармливании нормой считается стул 1 раз в несколько дней. У младенцев на искусственном вскармливании опорожнение кишечника должно быть не реже раза в сутки так как их желудочно-кишечный тракт работает уже приблизительно как у взрослого человека. Однако родители должны понимать, что каждый ребенок уникален и не стоит пугаться даже если при грудном вскармливании задержка стула превысила трое суток. Если малыш игрив и весел, нормально ест и спит, и делает большие дела легко и безболезненно, то не имеет особого значения как часто у него происходит опорожнение кишечника.

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Как помочь ребенку при частых запорах

Давать водичку. Это можно делать, если малыш находится как на искусственном, так и на грудном вскармливании. Согласно рекомендациям ВОЗ здоровый ребенок, находящийся на грудном вскармливании не нуждается в докорме и допаивании водой до 6 месяцев, однако речь идет о здоровом малыше, который не страдает запорами. Малышу можно давать до 2 ложек кипяченой или укропной воды в день.

Массаж животика ладонью по часовой стрелке, слегка надавливая, а также разные упражнения – «велосипед», приведение к животу согнутых ножек, разведение их в разные стороны круговыми движениями.

Как справиться с запорами у маленьких детей Getty Images

Устроить малышу теплую ванну – возможно она поможет ему расслабиться.

На животик грудничку можно положить теплое полотенце, нагретое утюгом.

Детям старше 4 месяцев могут быть рекомендованы соки, обладающие послабляющим эффектом – сливовый, яблочный, грушевый.

Применение слабительных препаратов лактулозы (назначение таких препаратов и их дозировку нужно обязательно согласовывать с лечащим врачом). Одними из самых популярных и часто применяемых пробиотиков являются лактобациллы и бифидобактерии, в частности Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium longum.

Для деток, которые находятся на искусственном вскармливании и страдают запорами, возможно необходимо поменять питание. Может быть, молочная смесь не подходит по составу или неправильно, слишком густо разводится. Посоветовавшись с лечащим врачом, можно попробовать гипоаллергенные смеси, без лактозы, глютена и белков коровьего молока.

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По словам известного педиатра Евгения Комаровского задержки стула у грудничков – это нормально. У каждого младенца своя частота опорожнения кишечника, которая зависит от множества различных факторов. Кроме того, у детей грудного возраста редкое опорожнение кишечника практически всегда свидетельствует о том, что пища, которую ест ребенок, качественная и хорошо усваивается его организмом. И если малыш питается материнским молоком или адаптированной смесью, если вы вовремя вводите правильный прикорм, но при этом у ребенка нет стула до 6 дней подряд – это нормально. При условии, что это не вызывает у него дискомфорта и не отражается на самочувствии и поведении.

Как справиться с запорами у маленьких детей Getty Images

В любом случае, если у вашего малыша частые запоры, причины и лечение может определить только доктор. При необходимости он может назначить медикаментозные средства: спазмолитики, слабительные, пробиотики или прокинетики.

Для того, чтобы предотвратить появление запоров необходимо тщательно подбирать смесь для ребенка на искусственном вскармливании, или же пересмотреть рацион мамы, если она кормит ребенка грудным молоком, делать гимнастику и конечно же не забывать о психоэмоциональном состоянии малютки.

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