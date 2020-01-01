Узнайте, чем кормить детей от 6 до 18 лет.

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Рацион питания ребенка — очень важная задача.Вкусовые предпочтения закладываются ещё в детском возрасте, сохраняясь затем уже во взрослой жизни. Естественно, что детям чаще всего нравится не самая полезная еда (гамбургеры, чипсы, сухарики, сладкая газировка, шоколадные батончики и т.п.) и задача родителей привить детям правила правильного питания, объяснив какая еда полезна для здоровья, а от которой может быть вред. Диетолог Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram поделилась правилами питания для школьников.

Как питаться школьникам:

Режим питания. Пускай приемы пищи будут примерно в одно и то же время;⠀

Завтрак, обед и ужин — обязательные приемы пищи, их нельзя пропускать;⠀

Выбирайте качественные продукты и читайте состав на этикетке. Чем он проще и понятнее вам, тем лучше.⠀

Садитесь за стол всей семьей;⠀

Пить много воды. Чай и соки не заменят чистую воду. Соки вообще лучше исключить — в них столько же сахара, сколько в сладкой газировке. Вместо них давайте детям целые фрукты.⠀

Сладкие ТАБУ для вас и ваших детей: сахарозаменители, кондитерские изделия промышленного производства и фаст-фуд.

Правила питания для школьников pinterest.com

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Из “полезных“ сладостей можно: фрукты и ягоды, сухофрукты, овсяное печенье, домашнее фруктовое мороженое, лукум, зефир, пастилу, щербет, фруктовое и молочное желе, батончики из орехов и семян. Все домашнее — так вы будете контролировать количество сахара, способ приготовления и качество ингредиентов сами.

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Также стоит помнить, что энергетическая ценность порции должна соответствовать возрастной норме и энергетическим затратам ребенка.

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Примерное меню для школьника:

7:00-8:00 — Завтрак — каша/цельнозерновой хлеб + яйца/ белый сыр (адыгейский, моцарелла) + овощное рагу — 200-250 г.;

10:00-11:00 — перекус — полезные сладости / фрукты / ягоды/ домашняя выпечка;

13:00-14:00 — Обед — первое блюдо + мясо/рыба + свежие или квашенные овощи — 400-450 г.;

16:00-17:00 — перекус — орехи/ сыр/ йогурт/ягоды;

19:00-20:00 — Ужин — каша/запеченный картофель в духовке + белый сыр/белая рыба + овощное соте.

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