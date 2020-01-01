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Питание при грудном вскармливании

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Что нельзя есть женщине в период кормления грудью.
Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Getty Images

Во время кормления малыша грудью, каждая женщина задумывается о том, какие продукты питания стоит включить в свой рацион и какие исключить из него для того, чтобы в организм малютки вместе с маминым молоком поступали только полезные вещества и необходимые ему вещества. В этой статье Ivona подробно расскажет о питании кормящей мамы, образе жизни и привычках.

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Много врачей, а также людей старшего поколения придерживается мысли, что питание кормящей мамы напрямую влияет на состав молока, поэтому женщине в этот период необходима строгая диета. Если не соблюдать диету ребенок может страдать болями в животе, нарушением стула, высыпаниями. Однако в зарубежных странах, в частности в Великобритании и США, вообще не существует понятия диеты кормящей мамы, женщина может себе позволить и сладкое, и жаренное, и даже кофе только в ограниченных количествах. Зарубежные специалисты утверждают, что однообразное питание и строгие диеты после родов негативно влияют как на физическое, так и на эмоциональное состояние женщины, снижают гемоглобин, увеличивают уровень усталости и депрессии. 

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Getty Images

Для начала необходимо понять, что питание мамы не особо влияет на состав грудного молока так, как оно состоит на 87,5 % из воды, на 5 % из углеводов, на 3,5 % из жиров, на 3,2 % из белков и на 0,8 % из других компонентов. Вся еда перевариваются в организме мамы и попадают в организм малыша не в виде продуктов питания, а в виде белков, жиров и углеводов.

Полезные советы для женщины при грудном вскармливании:

  • 1.Кормящая мама должна питаться разнообразно и употреблять много жидкости (около 8-12 чашек в день)
  • 2. Значительную часть меню женщины должны составлять углеводы, содержащие в макаронных изделиях, хлебе, кашах и рисе.
  • 3. Нужно ежедневно употреблять продукты, богатые на белок: постное мясо, рыбу, яйца, бобовые и другое.
  • 4. Кормящая мама нуждается и в небольшом количестве здоровых жиров, которые содержатся в растительном и оливковом масле.

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  • 5. Также важно включить в ежедневный рацион не менее пяти разных овощей и фруктов так, как они являются прекрасным источником многих витаминов и минералов, полезных для здоровья как мамы, так и малыша.
  • 6. Необходимо не забывать и о молочных продуктах, чтобы получать достаточное количество кальция, витамина D и других питательных веществ, необходимых для укрепления костей.

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Getty Images

Что следует исключить из своего рациона кормящей маме:

  • Сильные аллергены – цитрусовые, шоколад, коровье молоко, ягоды и фрукты красного цвета.
  • Лук, горчицу, хрен и чеснок так, как они могут придать грудному молоку непривычный запах и вкус, что может не понравиться малышу.
  • Фаст-фуд и экзотические блюда.
  • Алкоголь и сладкие газированные напитки.
  • Сырую рыбу, морепродукты и суши
  • Сладкое и сдобу можно употреблять, но только в ограниченных количествах.

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Также в этот период врачи не рекомендуют употреблять соки и морсы из кислых ягод, крепкие чаи и кофе. Употребление кофеина следуют ограничить до 200 мг в сутки; чашка кофе может содержать 60-150 мг кофеина, а чашка чая – 30-60 мг. Оптимальными напитками в этот период являются сладкий зеленый чай с молоком, компот из сухофруктов, яблочный, виноградный и морковный соки.

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Getty Images

Кроме того, известный педиатр Евгений Комаровский утверждает, что во время составления так называемой диеты при грудном вскармливании, женщина, в первую очередь, должна следить за реакциями ребенка. Если существуют сомнения можно или нельзя есть какой-нибудь определенный продукт, можно съесть его немножко. С ребенком все в порядке – не появилась сыпь, не изменился сон и стул, можно смело добавлять этот продукт в свой рацион.

Грудное вскармливание помогает маме избавиться от лишнего веса, набранного во время беременности так, как благодаря процессу выработки молока организм женщины сжигает около 500 калорий. Поэтому и дневная норма калорий кормящей мамы должна превышать обычную на такое же количество калорий. 

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание
Getty Images

Если женщина придерживается какой-то определенной системы питания – низкокалорийной или вегетарианской – обязательно нужно проконсультироваться с врачом по поводу того, какие витаминные и минеральные добавки следует использовать ей в период лактации. Также не стоит сразу после родов пытаться в скором темпе сбросить набранные килограммы и садиться на строгие диеты для похудения – это чревато негативными последствиями для здоровья малыша.
Очень важно при грудном вскармливании уделять внимание не только питанию мамы, но и ее эмоциональному состоянию. Прогулки на свежем воздухе, отсутствие стрессов и расстройств, физические упражнения и нормальный сон – это залог успеха для выработки грудного молока у женщины.

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Теги: правила питания, грудное вскармливание, грудное кормление
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Источник: ivona.bigmir.net

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