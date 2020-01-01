Питание при грудном вскармливании

Что нельзя есть женщине в период кормления грудью.

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание Getty Images

Во время кормления малыша грудью, каждая женщина задумывается о том, какие продукты питания стоит включить в свой рацион и какие исключить из него для того, чтобы в организм малютки вместе с маминым молоком поступали только полезные вещества и необходимые ему вещества. В этой статье Ivona подробно расскажет о питании кормящей мамы, образе жизни и привычках.

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Много врачей, а также людей старшего поколения придерживается мысли, что питание кормящей мамы напрямую влияет на состав молока, поэтому женщине в этот период необходима строгая диета. Если не соблюдать диету ребенок может страдать болями в животе, нарушением стула, высыпаниями. Однако в зарубежных странах, в частности в Великобритании и США, вообще не существует понятия диеты кормящей мамы, женщина может себе позволить и сладкое, и жаренное, и даже кофе только в ограниченных количествах. Зарубежные специалисты утверждают, что однообразное питание и строгие диеты после родов негативно влияют как на физическое, так и на эмоциональное состояние женщины, снижают гемоглобин, увеличивают уровень усталости и депрессии.

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание Getty Images

Для начала необходимо понять, что питание мамы не особо влияет на состав грудного молока так, как оно состоит на 87,5 % из воды, на 5 % из углеводов, на 3,5 % из жиров, на 3,2 % из белков и на 0,8 % из других компонентов. Вся еда перевариваются в организме мамы и попадают в организм малыша не в виде продуктов питания, а в виде белков, жиров и углеводов.

Полезные советы для женщины при грудном вскармливании:

1.Кормящая мама должна питаться разнообразно и употреблять много жидкости (около 8-12 чашек в день)

2. Значительную часть меню женщины должны составлять углеводы, содержащие в макаронных изделиях, хлебе, кашах и рисе.

3. Нужно ежедневно употреблять продукты, богатые на белок: постное мясо, рыбу, яйца, бобовые и другое.

4. Кормящая мама нуждается и в небольшом количестве здоровых жиров, которые содержатся в растительном и оливковом масле.

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5. Также важно включить в ежедневный рацион не менее пяти разных овощей и фруктов так, как они являются прекрасным источником многих витаминов и минералов, полезных для здоровья как мамы, так и малыша.

6. Необходимо не забывать и о молочных продуктах, чтобы получать достаточное количество кальция, витамина D и других питательных веществ, необходимых для укрепления костей.

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание Getty Images

Что следует исключить из своего рациона кормящей маме:

Сильные аллергены – цитрусовые, шоколад, коровье молоко, ягоды и фрукты красного цвета.

Лук, горчицу, хрен и чеснок так, как они могут придать грудному молоку непривычный запах и вкус, что может не понравиться малышу.

Фаст-фуд и экзотические блюда.

Алкоголь и сладкие газированные напитки.

Сырую рыбу, морепродукты и суши

Сладкое и сдобу можно употреблять, но только в ограниченных количествах.

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Также в этот период врачи не рекомендуют употреблять соки и морсы из кислых ягод, крепкие чаи и кофе. Употребление кофеина следуют ограничить до 200 мг в сутки; чашка кофе может содержать 60-150 мг кофеина, а чашка чая – 30-60 мг. Оптимальными напитками в этот период являются сладкий зеленый чай с молоком, компот из сухофруктов, яблочный, виноградный и морковный соки.

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание Getty Images

Кроме того, известный педиатр Евгений Комаровский утверждает, что во время составления так называемой диеты при грудном вскармливании, женщина, в первую очередь, должна следить за реакциями ребенка. Если существуют сомнения можно или нельзя есть какой-нибудь определенный продукт, можно съесть его немножко. С ребенком все в порядке – не появилась сыпь, не изменился сон и стул, можно смело добавлять этот продукт в свой рацион.

Грудное вскармливание помогает маме избавиться от лишнего веса, набранного во время беременности так, как благодаря процессу выработки молока организм женщины сжигает около 500 калорий. Поэтому и дневная норма калорий кормящей мамы должна превышать обычную на такое же количество калорий.

Что нельзя употреблять из продуктов при грудном вскармливание Getty Images

Если женщина придерживается какой-то определенной системы питания – низкокалорийной или вегетарианской – обязательно нужно проконсультироваться с врачом по поводу того, какие витаминные и минеральные добавки следует использовать ей в период лактации. Также не стоит сразу после родов пытаться в скором темпе сбросить набранные килограммы и садиться на строгие диеты для похудения – это чревато негативными последствиями для здоровья малыша.

Очень важно при грудном вскармливании уделять внимание не только питанию мамы, но и ее эмоциональному состоянию. Прогулки на свежем воздухе, отсутствие стрессов и расстройств, физические упражнения и нормальный сон – это залог успеха для выработки грудного молока у женщины.

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