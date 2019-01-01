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Детские лекарства: что следует знать

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Комаровский рассказал о детских лекарствах.
Детские лекарства: что следует знать
Детские лекарства: что следует знать
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Украинский педиатр Евгений Комаровский  на своей страничке в Instagram рассказал, почему детям нельзя давать взрослые таблетки.

Лекарственная форма — это придаваемое фармакологическому веществу состояние, обуславливающее возможность его удобного введения в организм.

Капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т. д. и т. п. — все это лекарственные формы.

Для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы!

Категорически неправильны (нецивилизованны и рискованны) любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, а лечение «больного горла» путем обмакивания соски в некий порошок, добытый из взрослого лекарства, — это вообще недостойно человека, живущего в XXI веке.

Детские лекарства: что следует знать
Детские лекарства: что следует знать
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Вы должны знать, что:⠀

  • лекарства для приема внутрь рассматриваются в качестве наиболее предпочтительных;⠀
  • лекарственные средства, предназначенные детям первых трех лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркое, привлекательное окрашивание; 🔴 предназначенные детям свечи (ректальные суппозитории) должны иметь соответствующие возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ;⠀
  • все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными;⠀
  •  в лекарственном средстве должно находиться как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и т. д.;⠀
  •  упаковка лекарственного средства должна иметь специальное защитное устройство, не позволяющее ребенку открыть флакон самостоятельно;⠀
  • жидкие лекарственные формы комплектуются специальными устройствами, которые облегчают точное дозирование (мерные ложки, пипетки и др.).

Ранее мы писали, как приучить ребенка к активности.

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Теги: доктор Комаровский, детские лекарства
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