Можно ли купать детей в проруби?

Купание в проруби для детей: мнения и рекомендации врачей.

Условия, при которых детей можно купать в проруби pinterest

19 января православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников – Крещение Господне (Святое Богоявление). В этот день, по традиции, люди идут в церковь за священной крещенской водой, а также окунаются в прорубь в одном из природных водоемов родного города, так как вода в этот день обладает особой целительной силой. Часто родители задаются вопросом можно ли окунаться в прорубь с ребенком? В этой статье Ivona расскажет, чем чревато купание в крещенской проруби детей, а также даст рекомендации, как окунаться в прорубь с ребенком для родителей, которые все же решатся на это.

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Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, где иудеи совершали омовение. Он начал рассказывать им о покаянии и крещении во оставлении грехов и крестить людей в водах. И вот однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос и попросил окрестить иорданской водой и его. С тех пор считается, что крещенская вода обладает особой силой и целебными свойствами. Православные христиане верят, что этой водой можно исцелить, как телесные, так и душевные раны, очиститься от грехов и нечистых помыслов. По традиции, 19 января совершают великое Водосвятие. Во льду прорубают иордань – прорубь в виде креста или круга, рядом ставят аналой и деревянный крест с ледяным голубем – символом Святого Духа.

Условия, при которых детей можно купать в проруби pinterest

К такому купанию, безусловно, необходимо подходить серьезно: начать закаляться за несколько недель до Крещения, ходить босиком по снегу, принимать контрастный душ, а также стоит обязательно посоветоваться с врачом.

Однако некоторым людям, в частности детям, врачи настоятельно не рекомендуют принимать участие в этом обряде. Когда человек погружается в ледяную воду, в организме происходит выброс гормонов. Кровеносные сосуды расширяются, увеличивается сердечный выброс и частота пульса, повышается уровень сахара в крови, а также температура тела, что может привести к возникновению воспалительных процессов или обострению хронических заболеваний. Из-за огромного количества адреналина, выделяемого организмом, ребенок подвергается сильному стрессу и иммунному истощению, на фоне которого может начаться банальная простуда, или же более серьезные осложнения такие, как ангина, отит, пневмония и другие.

Условия, при которых детей можно купать в проруби pinterest

Окунать ребенка в прорубь категорически нельзя в следующих случаях:

Детям до 7 лет так, как у них плохо развита терморегуляция и даже кратковременное нахождение на морозе без теплой одежды и купание в ледяной воде ведет к очень быстрому переохлаждению и, следовательно, к болезни.

Детям с хроническими заболеваниями, особенно с бронхиальной астмой, проблемами с сердечно-сосудистой системой. Вследствие стресса от купания в ледяной воде весьма вероятно обострение заболевания.

Болеющим или недавно выздоровевшим детям купание в проруби также категорически запрещено. От этого в дальнейшем могут возникнуть различного рода проблемы с нервной системой, кишечником, иммунитетом, который после сильного переохлаждения может начать понижаться.

Условия, при которых детей можно купать в проруби pinterest

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Кроме того, известный украинский педиатр Евгений Комаровский также является противником купания детей в проруби на Крещение. На своей странице в Instagram он написал: “Не надо экстремизма. Не надо окунать детей в прорубь, часами держать их на солнце и заставлять бегать по снегу босиком. Излишне экстремальные температуры только навредят малышу, поэтому лучше сохранять здоровый баланс”.

Если вы все же уверенны, что крещенское купание пойдет на пользу здоровью вашему ребенку, подойдите к этому очень серьезно и ответственно:

на протяжении года, ребенка необходимо постепенно приучать к закаливанию: сначала обмывать ноги холодной водой, затем переходить к процедурам с контрастным душем. Обязательно посоветуйтесь со специалистом о том, как правильно начинать закалывать ребенка, учитывая его возраст, пол и индивидуальные особенности организма.

за 2 часа до купания ребенка необходимо покормить легко усваиваемой, но довольно калорийной пищей

Условия, при которых детей можно купать в проруби pinterest

оденьте ребенка в теплую одежду, которую можно быстро снять и одеть. С собой возьмите коврик, чтобы малыш во время одевания не стоял ногами на снегу, а также шапочку для купания, чтобы голова ребенка осталась полностью сухой.

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непосредственно перед купанием рекомендуется разогреть организм, побегать и попрыгать возле водоема

в проруби даже здоровый и закаленный ребенок может находиться не более секунды, а общее время пребывания без теплой одежды на морозе не должно превышать одни минуту.

после купания ребенка необходимо насухо вытереть, одеть и напоить теплым чаем с сахаром.

Купание детей в ледяной воде – безусловно, нешуточное дело. Родители должны тщательно подготовить к этому ребенка, как на физическом, так и на моральном уровне. Используйте советы из нашей статьи, постепенно закаляйте своего малыша и тогда купание в священной крещенской воде не навредит вашему чаду.

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