Уши, лапы и хвост: что должны помнить родители, если в доме живет питомец?

Сложно представить себе ребенка, который не хотел бы завести домашнего любимца. Детки мгновенно привязываются к животным и воспринимая их как полноценных членов семьи, лучших друзей и даже защитников.

В лидерах у детей, конечно, собаки, на втором месте кошки, а за ними попугаи, хомячки и довольно экзотические звери.

Эксперты напоминают, что животные благотворно влияют на детей, позволяют им лучше развиваться и обеспечивают прекрасное настроение ребенка! Дети, которые выросли в компании животного, лучше адаптируются в обществе, у них реже бывает психологическое напряжение, детки легче преодолевают стресс.

Ученые доказали, что уровень иммунитета у детей, имеющих питомца, выше, чем у тех, кто растет без четверолапого друга.

Важно! Доктор Комаровский напоминает, что девочки должны расти бок о бок с кошкой, чтобы выработать иммунитет к токсоплазмозу еще до беременности.

Приняли решение завести друга? В таком случае стоит сосредоточиться на том, как обеспечить здоровье ребенка в доме с котом или собакой.

Особенно остро стоит проблема глистов, ведь в Украине их насчитывается 82 вида, 32 из которых могут поражать и животных, и человека.

Заразиться от животного, к сожалению, не сложно, ведь дети постоянно гладят, обнимают любимцев, а то и дают животному облизывать свое лицо.

Как же защитить ребенка от гельминтов?

Поскольку питомец может выступать источником заражения гельминтами, важно регулярно проводить профилактику гельминтов именно четверолапым.

По рекомендациям Европейского содружества по борьбе с паразитами домашних животных, каждый питомец должен получать лекарство против глистов 1 раз в три месяца. Регулярная дегельминтизация является простым и очень эффективным способом избежать заражения и распространения глистов в доме. Правила, которые помогут предотвратить заражение ребенка:

1. Соблюдение правил личной гигиены.

2. Термическая обработка продуктов, употребляемых в пищу.

3. Отказ от скармливания питомцу сырого мяса и необработанной пищи.

4. Регулярная чистка лотков и домика животного.

5. Визит к ветеринару 2 раза в год.

6. Уход за шерстью животного и регулярная обработка против блох.

7. Дегельминтизация всех животных, проживающих в доме, с помощью Дронтал® плюс для собак и Дронтал® – для кошек.

Не отказывайте ребенку в счастье и позитивных эмоциях, которые он получает, общаясь с питомцем.

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Вуха, лапи і хвіст: про що повинні пам'ятати батьки, якщо в будинку живе хатній улюбленець

Складно уявити собі дитину, яка не хотіла б завести домашнього улюбленця. Дітки миттєво прив'язуються до тварин і сприймать їх як повноцінних членів сім'ї, кращих друзів і навіть захисників.

У лідерах у дітей, звичайно, собаки, на другому місці кішки, а за ними папуги, хом'ячки і досить екзотичні звірі.

Експерти нагадують, що тварини благотворно впливають на дітей, сприяють їх кращому розвитку і забезпечують прекрасний настрій дитини! Діти, які виросли в компанії домашніх тварин, краще адаптуються в суспільстві, у них рідше буває психологічна перенапруга, дітки легше долають стрес.

Вчені довели, що рівень імунітету у дітей, що мають улюбленця, вище, ніж у тих, хто росте без чотирилапих друзів.

Важливо! Лікар Комаровський нагадує, що дівчатка повинні рости пліч-о-пліч з кішкою, щоб виробити імунітет до токсоплазмозу ще до вагітності.

Прийняли рішення завести друга? У такому випадку варто зосередитися на тому, як забезпечити здоров'я дитини в будинку з котом або собакою.

Особливо гостро стоїть проблема глистів, адже в Україні їх налічується 82 види, 32 з яких можуть вражати і тварин, і людей.

Заразитися від тварині, на жаль, не складно, адже діти постійно гладять, обіймають улюбленців, а іноді навіть дають тварині облизувати своє обличчя.

Як же захистити дитину від гельмінтів?

Оскільки домашні тварини можуть виступати джерелом зараження гельмінтами, важливо регулярно проводити профілактику гельмінтів саме чотирилапими. За рекомендаціями Європейської співдружності по боротьбі з паразитами у домашніх тварин, кожен хатній улюбленець повинен отримувати ліки проти глистів 1 раз в три місяці. Регулярна дегельмінтизация є простим і дуже ефективним способом уникнути зараження і поширення глистів в будинку. Правила, які допоможуть запобігти зараженню дитини:

1. Дотримання правил особистої гігієни.

2. Термічна обробка харчових продуктів.

3. Відмова від згодовування вихованцеві сирого м'яса і їжі без термічної обробки.

4. Регулярне чищення лотків і будиночка тварини.

5. Візит до ветеринара 2 рази на рік.

6. Догляд за шерстю тварини і регулярна обробка проти бліх.

7. Дегельмінтизація всіх тварин, які проживають в будинку, за допомогою Дронтал® плюс для собак і Дронтал® - для кішок.

Не відмовляйте дитині у щасті і позитивних емоціях, які він отримує, спілкуючись з домашнім улюбленцем. До речі, у вас є унікальна можливість виграти круті призи! Вибирай улюбленця, грай, знаходь паразитів - гра і подарунки прямо тут.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине