Лучшие завтраки для школьника

Вкусное и полезное питание для школьников на завтрак.

С началом осени и учебного года, режим дня и образ жизни детей круто поменялся. Ранние подъемы, умственная и псих-эмоциональная нагрузка, недостаток подвижных игр на свежем воздухе, утомляют и изнуряют организм ребенка. И конечно же, все мамы задаются вопросом, какой завтрак приготовить для своего маленького школьника, чтобы насытить его энергией, полезными веществами и зарядом бодрости на весь день. В этой статье Ivona расскажет о самых здоровых и вкусных завтраках для школьника.

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Согласно МОЗ Украины, 6-летним первоклассникам для активной жизни достаточно 1800 ккал в сутки, а детям 7-10 лет – 2100 ккал. Полноценный завтрак должен составлять около 25% от общего количества еды, которую ребенок съедает за весь день. По словам врача-педиатра Алексея Рыкова, завтрак более важен для детей, чем для взрослых так как обмен веществ у них более интенсивный. Во время сна ребенок хоть и теряет меньше энергии, однако и не получает ее. Для того, чтобы восполнить этот дефицит и идти в школу бодрым и активным, малыш должен сытно поесть. Также, согласно рекомендациям врача, на завтрак ребенку необходима пища, богатая быстро усвояемыми углеводами – это может быть каша, картофельное пюре, легкие мясные блюда (тефтели, котлеты), сыр, а также фрукты.

Несколько вариантов правильного завтрака для малыша:

Овсянка

Подборка не может не включать в себя эту полезную кашу. Овсянка содержит огромное количество витаминов группы В, кальций, фосфор, богата белком и клетчаткой. Нормализирует обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины, надолго сохраняет чувство сытости и бодрости и способствует интеллектуальному развитию. Для того, чтобы ребенок полюбил эту кашу и с радостью начинал свой день с миски овсянки, старайтесь разнообразить это блюдо различными дополнительными ингредиентами – изюмом, курагой, финиками, ягодами, медом или вареньем. Также интересным вариантом будет приготовить овсянку в банке с йогуртом, бананом и медом или кленовым сиропом – очень вкусно, полезно и выглядит как настоящий эксклюзивный коктейль, что обязательно впечатлит вашу кроху.

Овсянка нормализирует обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины, надолго сохраняет чувство сытости pinterest.com

Творожный завтрак

Творог богат кальцием, фосфором, аминокислотами, полезный для роста малыша, обменных процессов и сердечно-сосудистой системы. Можете подавать ребенку и в сыром виде вместе с йогуртом и изюмом, но еще лучше приготовить творожную массу из сметаны, меда, орехов или фруктов, которую можно намазывать на тост или крекеры. Вот уж настоящая вкуснотища! Кроме того, из творога можно приготовить множество вкусных сытных блюд – сырники, запеканки, пудинги. Обычно дети очень любят такие завтраки, особенно если подавать их с любимыми джемами, фруктами или шоколадной стружкой.

Творог богат кальцием, фосфором, аминокислотами, полезный для роста малыша, обменных процессов и сердечно-сосудистой системы pinterest.com

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Омлеты

Польза яиц для детей на завтрак также колоссальна, в их состав входят все необходимые аминокислоты и докозагексаеновая кислота, поли-насыщенная жирная кислота, необходимая для полноценной работы мозга. Одним из самых лучших вариантов завтрака для малыша будет омлет с разными наполнителями – морковкой, помидорами, отварной курицей. Также можно посыпать омлет тертым сыром, зеленью, свернуть в рулет или сложить его вдвое, как лепешку. Быстрый и полезный завтрак для маленьких гурманов.

Одним из самых лучших вариантов завтрака для малыша будет омлет с разными наполнителями pinterest.com

Картофельная запеканка

Картофель позитивно влияет на иммунную систему, уберегает организм от вирусов, содержит большое количество углеводов, калия, стабилизирует кровообращение за счет чего поддерживает нормальную работу головного мозга. Картошку можно подавать ребенку в виде гарнира – пюре, запеченная картошка или же приготовить вкусную картофельную запеканку с яйцами, сыром, сливками и зеленью.

Картофель позитивно влияет на иммунную систему, уберегает организм от вирусов pinterest.com

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Запеченные яблоки

Вкусный, полезный десерт на завтрак для вашего ребенка. Яблоки обладают высокими питательными целебными свойствами. В них много фруктозы, глюкозы, сахарозы, витаминов и кислот. Печенные яблоки обладают еще большей пользой для желудка и других органов системы пищеварения. Для того, чтобы завтрак был еще аппетитней и вкусней можно начинить яблоки грецкими орехами, медом, или же ложкой творога с изюмом или мюсли.

Печенные яблоки обладают пользой для желудка и других органов системы пищеварения. pinterest.com

Завтрак – прием пищи, который обеспечивает энергетическую потребность организма на весь день. Поэтому не позволяйте малышу его пропускать, готовьте полезные, разнообразные блюда и заряжайте малыша с самого утра витаминами, бодростью и хорошим настроением.

Александр Кива

Раннее мы писали о том, что обязательно должно быть в рационе первоклассника.