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Еда как искусство: 15 идей нетривиальной подачи детских блюд

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Креативность взрослых помогает развитию творческих способностей и у детей. Как? Очень просто! Смотрите, как родители подают обычные блюда, вдохновляйтесь и творите!

Нетривиальная подача детских блюд
Нетривиальная подача детских блюд
facebook.com/iamleesamantha

Мать двоих детей Саманта Ли из Малайзии точно знает, как сделать так, чтобы дети с нетерпением ждали каждого приема пищи. По ее словам, главный секрет – превратить каждую трапезу в увлекательную игру со сказочными героями, мультяшными персонажами или поп-идоламам.

Все началось с простого увлечения во время беременности, но сейчас каждое новое блюдо домохозяйки – настоящий шедевр.

Саманта уверенна, что рисунки из еды стали лучшей мотивацией для ее детей, чтобы не пропускать приемы пищи, а каждый завтрак или ужин всегда превращается в настоящий праздник.

Смотри в галерее подборку интересных идей фуд-арта:

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Теги: фуд-арт, детское питание, оформление блюд, обед, завтрак для ребенка
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Источник: ivona

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