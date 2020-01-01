Как уберечь ребенка от клещей и что делать, если клещ успел укусить малыша.

В Украину пришло долгожданное тепло, распустились цветы, зазеленела травка. Как же приятно гулять с ребенком на природе! Однако не стоит забывать, что эта самая лужайка может таить в себе много опасностей. Первая из них - клещи. Ivona расскажет, что нужно знать о клещах, и как обезопасить своего малыша от их укусов.

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Чем опасен укус клеща?

Укус такого клеща является опасным не сам по себе. Клещик насосется крови ребенка и просто сам по себе отпадет. Особую опасность представляют собой микробы и вирусы, которые попадают в кровь после укусов клеща. Опасными болезнями, которые передают вирус, являются боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой вирусный энцефалит. Клещи заражаются такими вирусами, кусая мелких грызунов. А потом, кусая человека, они быстро впрыскивают возбудителей болезней вместе со слюной человеку в кровь.

Клещи: Как защитить малыша? pinterest.com

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Места обитания и укусов клещей

Бытует мнение, что клещи могут падать с деревьев, однако это не так! Клещи живут в высокой траве, то есть там, где она не подстрижена. Могут клещи также забираться и на небольшие кусты. Особенно эти паразиты любят жить на травинках вдоль троп и дорожек. Поэтому они всегда могут зацепиться за одежду проходящего мимо человека и начать ползать по нему в поисках места для укуса. Обычно, клещ ползет к волосам. Но клещ не будет тут же впиваться в первую же попавшуюся часть тела. Паразит будет искать место, где кожа нежная и тонкая - пах, шея, подмышки, за ушами. Поэтому у человека есть реальная возможность обнаружить его раньше, чем он укусит.

Клещи: Как защитить малыша? pinterest.com

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Как обезопасить ребенка от клещей?

Во-первых, надо избегать высокой травы. На прогулку надевать головной убор и одежду, которая плотно покрывает тело, заправляя брюки малыша в носки.

Следует пользоваться с малышом репеллентами, то есть теми препаратами, которые способны отпугивать клещей и других насекомых.

После прогулки внимательно осматривать тело малыша, особенно волосы. Про себя также не забудьте!

Клещи: Как защитить малыша? pinterest.com

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Что делать, если клещ укусил?

Укус клеща на самом деле безболезненный и, обычно, человек его не чувствует. Ведь в слюне паразита для этого есть специальные вещества. Но, находясь в ранке, клещ может обнаружить самого себя зудом и легким покалыванием.



Присосавшегося клеща надо удалять как можно быстрее. Кусая, клещи вкручиваются как штопор, а значит, и вынимать их надо таким же образом. Для того, чтобы удалить паразита, необходимо обратится в медпункт. Если же поликлиники нет поблизости - попробуйте сделать это самостоятельно.

Способ 1

Захватите паразита пинцетом поближе к головке и слегка потяни, одновременно поворачивая вокруг оси (против часовой стрелки). Можно проделать тоже самое пальцами, предварительно обернутыми бинтом. Ни в коем случае не раздавите клеща!

Способ 2

Надо прижать к телу кольцо так, чтобы клещ находился посредине, и залить теплым растительным маслом. Тогда клещ начнет задыхаться и понемногу вылезет сам.



После того, как клеща удалили, ранку надо обязательно прижечь спиртом или йодом, и сразу же обратится к медикам.

Еще одним эффективным способом профилактики клещевого энцефалита может быть и вакцинация. Максимальный эффект от такой прививки достигается через две недели после процедуры. Специалисты советуют делать ее осенью или с самого начала эпидсезона (как только сошел снег и началось потепление).

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