День Святого Николая: поздравления в картинках
Читай также: Что подарить ребенку на Новый год: Интересные идеи
Уже давно стало традицией, что все малыши пишут письма Святому Николаю, в которых просят о заветных подарках. Но знала ли ты, что впервые отметили День Святого Николай в Германии?
Оказывается, что с Х веке в Кельнском соборе в день памяти Святого Николая (6 декабря) ученикам церковноприходской школы стали раздавать сладости. Позже по всей стране в жилых домах начали развешивать милые носочки для того, чтобы Святой Николай положил туда детям подарки.
Эти традиции быстро стали популярными по всей Европе. Интересно, что в Украине малыши ищут презенты не в носочках, а под подушками.
Кроме того, Николай весь день перед праздником работает – выпекает печенье-звездочки, которое называют николайчиками.
Люди верили, что в ночь с 18 на 19 декабря Николай ходит по домам с двумя ангелами, которые рассказывают о хороших детях, и двумя чертями, которые рассказывают о непослушных ребятишках.
Ранее мы рассказывали историю праздника Святого Николая.
Полная версия правил