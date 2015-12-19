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День Святого Николая: поздравления в картинках

Комментариев: 1
Сегодня, 19 декабря, украинцы отмечают чудесный праздник – День Святого Николая. В честь этого светлого праздника Ivona подготовила подборку поздравлений в открытках.

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

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Уже давно стало традицией, что все малыши пишут письма Святому Николаю, в которых просят о заветных подарках. Но знала ли ты, что впервые отметили День Святого Николай в Германии?

Оказывается, что с Х веке в Кельнском соборе в день памяти Святого Николая (6 декабря) ученикам церковноприходской школы стали раздавать сладости. Позже по всей стране в жилых домах начали развешивать милые носочки для того, чтобы Святой Николай положил туда детям подарки.

Эти традиции быстро стали популярными по всей Европе. Интересно, что в Украине малыши ищут презенты не в носочках, а под подушками.

Кроме того, Николай весь день перед праздником работает – выпекает печенье-звездочки, которое называют николайчиками. 

Люди верили, что в ночь с 18 на 19 декабря Николай ходит по домам с двумя ангелами, которые рассказывают о хороших детях, и двумя чертями, которые рассказывают о непослушных ребятишках. 

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

День Святого Николая: поздравления в картинках
День Святого Николая: поздравления в картинках
pinterest.com

Ранее мы рассказывали историю праздника Святого Николая

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Теги: День Святого Николая, милые фото
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Kosharen    19.12.2015, 13:57
Оценка:  +2
Kosharen
классная открытки!
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