На старый Новый год 2020 разучите с ребенком посевалки. Традиционно ходят посевать мальчики утром 14-го января.

Старый Новый год: Традиционные и прикольные посевалки для детей depositphotos.com

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В Украине в утро Старого нового года, 14 января, принято посевать - мальчики ходят по домам, разбрасывая пшеничные зерна и произнося специальные тексты - “посевалки“. Некогда обряд имел магическое значение - в первый день наступившего года “призывали“ добрый урожай. Теперь же это красивая традиция, которая добавляет колорита зимним праздникам и нравится детям. Предлагаем тексты посевалом - как традиционных, так и прикольных современных.

Посевалки на Старый Новый год:

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!



***

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На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом -

Туда жито кустом.

Куда коза рогом -

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

***

Сеем, веем снежок

На шелковый положок.

Снежок устилается,

Метель разыграется!

Дай тебе, хозяин,

В новый год:

На поле – приплод,

На гумне – примолот,

Ты нас будешь дарить –

Мы будем хвалить,

А не будешь дарить –

Мы будем бранить.

***

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Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и “старый” Новый Год -

Все равно добро несет!



Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонку,

Блюдца молока – котенку,



Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!



Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Посевалки на украинском языке:

Сію, сію, посіваю,

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку,

І в коморі,

І в оборі,

В ложці, в мисці,

І в колисці!

***

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п'ятачок!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

***

Сійся-родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю

На щастя, на здоров'я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як уторік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця,

Коноплі до стелі, а льон по коліна,

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося

Сиплю й овес,

щоб вами гордився рід увесь!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком

Вас вітаю.

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок.

Не давайте копійки, бо подерті кішеньки,

А давайте паперові,

Будьте люди гонорові.

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В старому новому році!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб ви, пане господарю,

були такі чисті,

як наші святки пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!



***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вітаю!

На Новий рік, на нове щастя

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На полі – копицями,

На столі – пирогами!

З Новим роком,

З новим щастям, господар, господиня!

Напомним, ранее мы рассказывали о двойном празднике 14 января: Старый Новый Год и Василия Великого.

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