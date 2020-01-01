Подарок на 8 марта для бабушки: 5 лучших поделок

Помогите своему ребенку сделать оригинальный подарок для любимой бабушки на 8 марта.

Бабушка, как и любая другая женщина на 8 марта, ожидает подарков от своих близких. Самыми дорогими сердцу оказываются конечно подарки от внуков, сделанные своими руками. Что презентовать бабушке на 8 марта и как помочь малышу сделать сюрприз самостоятельно, расскажет Ivona.

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Цветы в оригинальном вазоне

Все бабушки любят цветы. Купить горшочек с любимыми цветами может каждый. Мы же предлагаем тебе подойти к подарку с фантазией и оригинально оформить цветочки. Пойдите с ребенком в магазин и купите горшочек с весенними цветами. Потом купите красивую чашку. Дома помоги малышу пересадить растение из горшочка в чашку.

Подарок на 8 марта для бабушки: Растение в оригинальном вазоне pinterest.com

Самодельные сладости

Можно приготовить цукаты или орехи в шоколаде. Собственно все, что вам понадобится, это те самые орехи и цукаты, шоколад, в который вы вместе с малышом будете это все окунать, ложка, чтобы не лезть в горячий шоколад руками, и пергаментная бумага, где будут остывать ваши шедевры. Когда шоколад застынет окончательно, пересыпьте готовые цукаты и орехи в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. Пока сладости остывают, вы можете сделать для них подарочный пакетик (желательно из бумаги или пластика). Самостоятельно также можно оформить обертки для орехов в шоколаде (цукаты слишком мелкие для этого): попросить юного художника оформить каждый фантик и вместе написать на обратной стороне пожелание.

Подарок на 8 марта для бабушки: Самодельные сладости

Генеалогическое древо

Шаблоны для генеалогического древа можно найти в интернете, заказать в полиграфии или нарисовать самостоятельно. Фотографии лучше отсканировать и распечатать, чтобы не портить ножницами бесценные кадры. Наклеивая вместе с ребенком портреты и подписывая имена членов семьи, не забудьте рассказать ему историю каждого. Пусть малыш осознает ценность и важность большой дружной семьи. Такой подарок тронет бабушку до глубины души и наверняка навеет приятные воспоминания.

Подарок на 8 марта для бабушки: Генеалогическое древо pinterest.com

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Объемная открытка

Изделия из бумаги - искусство, которое с легкостью покоряется каждому ребенку. Поэтому изготовление открытки станет для него увлекательным приключением, а для бабушки такой подарок - настоящим сокровищем, которое она наверняка сохранит на долгие годы.

Хэнд-мейд аксессуары

Кулоны и бусы из соленого теста, серьги и броши из фетра, браслеты из ткани, бисера или самодельных бус - это лишь малая часть украшений, которые можно сделать для бабушки в компании ребенка. Пускай они не сделаны из дорогих металлов, пуская кое-где подтекла краска, а где-то и вовсе отвалилась часть, для бабушки такой подарок будет лучше всяких драгоценностей.

Ранее мы рассказывали, какие подарки на 8 марта можно сделать своими руками.

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