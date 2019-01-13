Детские щедровки, которые легко можно разучить до Старого Нового года.

Лучшие щедровки в Старый Новый год: Тексты песен на украинском языке depositphotos.com

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Щедровки - новогодние песни, которые выполняются под старый Новый год. Особенность щедровок то, что их исполняют в основном девушки. На новогодние праздники существует много красивых народных традиций, которые популярны и сегодня - одна из них традиция щедровать. Щедруют в щедрый вечер - с 13 на 14 января. Чтобы щедрование удалось на славу - можно выучить несколько интересных щедровок в канун Старого Нового года.

Во всех щедровках воспевают рождение Сына Божьего, а также желают хозяевам здоровья, достатка и всяких благ. Чем больше побывало в доме щедровальников - тем богаче он будет.

Также в щедровках упоминают Меланку (поскольку 13 января отмечают праздник Мелании), а также Василия покровителя земледелия, день которого отмечают 14 января.

Предлагаем вам лучшие щедровки, которые можно спеть в Старый Новый год 2020:

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!



***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.



***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.



***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Ой сивая тая зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому - красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

У другому - ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

А в третьому - дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Ясен місяць - пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Красне сонце - жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Дрібні зірки - його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Ой чи є, чи нема пан господар вдома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка -

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги Здоровенькі були.

***

З Новим вас, люди, роком,

З новим вас, люди, щастям!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Нехай вам уродить жито,

Щоб було краще жити!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Нехай золота пшениця

Колосом колоситься!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!



***

Прилетів соколик

Та й сів на віконце,

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

Дивиться в світлицю

На чисту водицю,

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А я не вмивалась

Три дні не чесалась

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А Богдан гарненький

Чистий чепурненький

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє. Добрий вечір!

***



Сієм, сієм, посіваєм,

з Новим роком вас вітаєм,

Сійся, родися, жито і пшениця,

Радість у полечках хай заколоситься!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм,

з Новим роком вас вітаєм,

Діти хай зростають наче соколята,

Батькові й матері веселії свята!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм,

з Новим роком вас вітаєм,

Накривайте столи цвітом-килимами,

Чашу, повну щастя, піднімайте з нами!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Славою лине пісня солов’їна,

Хай розквітає наша Україна!

З Новим роком, з новим щастям!

Ранее мы писали, когда в Украине колядуют, щедруют и посевают.

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