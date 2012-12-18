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День Святого Николая: Как поздравить ребенка

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 5
День Святого Николая – это праздник, которого с нетерпением ждут все дети. Ivona рассказывает, кто такой Святой Николай и откуда взялась традиция дарить подарки в этот день.
День Святого Николая: Как поздравить ребенка
День Святого Николая: Как поздравить ребенка
freepik.com

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День святого Николая или Николая Чудотворца традиционно празднуют 19 декабря.

В этот праздник принято дарить послушным малышам подарки. Также считается, что в этот день святой Николай совершает множество чудес и исполняет желания. 

  • Кто такой святой Николай?

День Святого Николая: Как поздравить ребенка
День Святого Николая: Как поздравить ребенка
freepik.com

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Согласно житию, святитель Николай родился в Малой Азии в третьем веке в греческой колонии Патара в римской провинции. Он был из знатного богатого рода. Когда родители умерли, святитель Николай унаследовал их состояние, однако он отдал его на нужды благотворительности.

Согласно одной из легенд традиция дарить подарки в День святого Николая родилась так: один бедный человек не мог обеспечить своих дочерей приданым и поскольку по тамошним обычаям они не могли выйти замуж, отец намеревался отправить их работать. Николай, в то время еще не епископ, узнав об этом, решил воспользоваться отцовским наследством.

День Святого Николая: Как поздравить ребенка
День Святого Николая: Как поздравить ребенка
freepik.com

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На протяжении трех ночей он тайно пробирался в убогий дом и закидывал через окно в комнату, где ночевали сестры, кусок золота – на приданое. Таким образом, делая девушкам щедрый подарок,  святой Николай желал, чтобы они не знали, откуда берется то золото. Именно поэтому к святому Николаю обращаются во время тяжелых жизненных обстоятельствах, ведь те, кто верит в святого, знают – чудеса сбываются.

  • День святого Николая - праздник сладостей 

День Святого Николая: Как поздравить ребенка
День Святого Николая: Как поздравить ребенка
freepik.com

Традиционно на День святого Николая принято класть детям под подушку сладости. Но сладости могут получить не все, а только самые послушные дети. Вы можете приготовить печенье в виде звездочек или же выбрать для ребенка его любимые лакомства. Сладкоежки особенно будут рады такому презенту. 

  • Что подарить ребенку на День святого Николая в 2020 году

День Святого Николая: Как поздравить ребенка
День Святого Николая: Как поздравить ребенка
freepik.com

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Самым маленьким подойдут любые подарки, которые помогут малышу познать мир: например, глобус с дополнительной реальностью, бизиборд, развивающие игрушки.

Для более старших детей можно подобрать интерактивные, развлекательные подарки. Можно совместить интересное с полезным, тогда остановите свой выбор на презентах для физического развития ребенка: это может быть спортивный комплекс для дома или сухой бассейн. Смотрите по своему бюджету, сейчас много разных предложений, особенно, в онлайн-магазинах. Кстати, недавно Ivona рассказывала, как экономить на покупках в интернете.

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Теги: дети, подарки, сладости, как поздравить с Днем святого Николая, с днем святого николая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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Ксения  (аноним)  15.12.2017, 20:15
Оценка:  0
Ксения
Приткова
гость  (аноним)  21.12.2013, 00:12
Оценка:  0
гость
Уникальный подарок на Новый год с Тибета mudra-rich.com.ua
гость  (аноним)  20.12.2013, 22:14
Оценка:  0
гость
Дети всегда ждут подарков, и им все равно какой там праздник имеют ввиду взрослые. Дайте им уверенность в завтрашнем дне, как это было при Советском Союзе - дайте им свою доброту, внимание и заботу.
гость  (аноним)  20.12.2013, 12:31
Оценка:  0
гость
Святой Николай тем и стал святым, что был милостив и добр к ближним. И мы тоже должны следовать поступкам и делам этого святого, а просто подарки детям - это мало. Помоги попавшему в беду, навести больного, подай нищему - и так умножится добро в мире и отступит зло.
гость  (аноним)  18.12.2012, 23:03
Оценка:  +2
гость
Я Святой Николай. Только 19 декабря исполняю все Ваши желания. Звоните по телефону: 0501392004
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