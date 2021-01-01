Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка - СМИ

Бэби-бум в мировом шоу-бизнесе набирает оборотов.

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24-летняя Кайли Дженнер собирается стать мамой во второй раз! Об этом сообщает Page Six. По данным инсайдеров, отцом ребенка снова является музыкант и рэпер Трэвис Скотт, и семья в восторге от новости о предстоящем пополнении. Напомним, что у пары уже есть трехлетняя дочь Сторми, и Кайли не раз открыто заявляла о том, что она бы хотела брата или сестру для своей малышки.

Когда ее спросили об этом в интервью для одного из американских журналов, девушка прокомментировала: «Все мои друзья постоянно меня об этом спрашивают, и я чувствую давление. Они любят Сторми. И я бы очень хотела подарить ей брата или сестру, но пока этого нет в моих планах».

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