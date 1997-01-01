Джордж и Амаль Клуни снова станут родителями – СМИ

Жена актера беременна третьим ребенком.

Жена американского актера Джорджа Клуни, Амаль снова беременна. Звездные супруги в ожидании третьего ребенка, а может и четвертого. Есть предположение, что Амаль носит под сердцем двойняшек, пишет ОК!

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Как утверждает источник, 60-летний Джордж и 43-летняя Амаль сообщили о радостной новости близким друзьям за обедом в ресторане в Италии. Также известно, что жена актера на 4-5 месяце беременности.

«У Джорджа кружилась голова от волнения, и он не мог дождаться, чтобы всем рассказать… Джордж был так горд, а Амаль сияла. Они оба действительно этого хотели, но, учитывая возраст Амаль, это было рискованно», — рассказал источник.

Отметим, что супруги связали себя узами брака в 2014 году. После чего Амаль забеременела и родила двойняшек – Эллу и Александра. Им уже по четыре года и они безумно хотят стать старшими братом и сестрой.

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