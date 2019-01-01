«Мисс Украина-Вселенная» Анастасия Суббота объявила о беременности
Украинская модель Анастасия Суббота, которая является обладательницей титула «Мисс Украина Вселенная 2019», поделилась с подписчиками в Сети радостной новостью. 27-летняя звезда скоро станет мамой.
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Чтобы публично сообщить о первой беременности, Анастасия решила обнародовать на своей странице в Инстаграм обнаженную фотографию. На снимках модель позировала с уже довольно большим животиком.
«Теперь официально. Я скоро стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь, это что-то нереальное!», - объявила Суббота.
Отметим, что модель держит в тайне имя возлюбленного и отца ее первенца. Известно только, что он бизнесмен.
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