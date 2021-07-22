Жену Анатолия Анатолича выписали из роддома: трогательные фото семьи
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На днях стало известно о рождении третьего ребенка известного украинского ведущего и шоумена Анатолия Анатолича. Малыш родился 20 июля 2021 года, а назвали его Львом. На своей странице в Инстаграм Юлия Бойко выложила серию снимков выписки из роддома ее сына. Подписала публикацию так:
“Ещё немного прекрасных фото с выписки 🤍 22.07.21“.
В четверг, 22 июля 2021 года, жену комика Юлию выписали из роддома. Супруги пригласили на выписку близких друзей, родственников и журналистов.
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Льва задарили «королевскими» подарками. Одна из подруг мамы новорожденного сына подарила ребенку кашемировый плед британского бренда.
Отметим, что именно с таким пледом забирали Джорджа – сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
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