Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов

Актриса в третий раз стала мамой.

Известная американская актриса и звезда «Истории Золушки» на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков родов, которые проходили в доме актрисы. По ее словам, третьи роды дались ей тяжело.

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Отметим, что мамой в третий раз актриса стала в марте 2021 года. На домашних родах присутствовали ее мама и муж Мэттью Кома, они морально и физически помогали Хилари родить дочку. Актриса рожала в надувном бассейне с водой. И после долгих часов схваток на свет появилась малышка по имени Мэй.

Также знаменитость поделилась впечатлениями от пережитых родов и поблагодарила близких:

«Готова поделиться фотографиями в день рождения Мэй! Чтобы я чувствовала себя в безопасности во время родов и добралась туда, куда мне нужно, очень важно иметь правильную систему поддержки. Идеальное количество пространства, противодействия, юмора, тишины и людей, поддерживающих мою силу. Мой муженек - самый спокойный якорь в комнате, когда мне хочется карабкаться по стенам, а моя маленькая Молли - необыкновенная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было сидеть тихо и спокойно. Ей очень понравилось, что я сижу на лужайках для собак, потому что вода у меня отошла несколько часов назад. Моя мама была там, чтобы приготовить все закуски, и с большой нервной улыбкой наблюдала, как ее ребенок приносит ей нового внука. Это тяжелая работа... во всех смыслах. От беременности до кесарева сечения, родов в больнице или дома, путешествия по грудному вскармливанию и ответственного воспитания этих маленьких существ, чтобы они были стойкими, доверчивыми, добрыми гражданами мира. Это полностью поглощает. Утомительное, волшебное, чудесное приключение… Так радуются всемогущие матери. Вы заставляете горы двигаться ежедневно!», - подписала публикацию актриса.

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